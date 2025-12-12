Un triple que rompió el silencio: Reconquista gritó campeón en una noche de película

Por: Jonatan Anaquin

La escena fue de esas que logran quedar suspendidas en la memoria colectiva del básquet platense. En un final que exigió nervios templados, Reconquista se adueñó de la Superfinal de la Zona A1, imponiéndose ante Atenas por 82-79 tras un desenlace decidido por un triple que desató el delirio. La pelota salió de las manos de Eugenio Devecce, convertido en la figura absoluta de la noche gracias a sus 29 puntos, y que terminó por sellar el partido en los segundos más críticos.

El desarrollo del juego tuvo la tensión de una verdadera montaña rusa. Por momentos, parecía que Atenas tenía todo bajo control; sin embargo, Reconquista encontró precisión desde el perímetro cuando más lo necesitaba, exhibiendo una ausencia total de titubeos al momento de tirar desde larga distancia. Esa determinación resultó clave para revertir un encuentro cambiante y sostener la pulseada hasta el final.

Atenas, que venía de consagrarse campeón del torneo Clausura, había mostrado un rendimiento irregular en la segunda mitad del año, mientras que Reconquista llegaba tras quedarse con el Apertura. El choque, entonces, no solo definía un título: también enfrentaba dos etapas deportivas opuestas, dos ritmos y dos realidades, que terminaron encontrándose en un cierre frenético.

La noche tuvo, además, un componente emotivo. Durante el entretiempo, la dirigencia de la Asociación Platense de Básquet entregó una distinción a Fernando “Tulo”, una figura histórica por su trayectoria como jugador y entrenador tanto a nivel local como internacional. También fue reconocido Javier Orlandoni, Director de Deportes de la Universidad de La Plata, en un gesto que reforzó la dimensión comunitaria del encuentro.

La síntesis del partido mostró la amplitud ofensiva de Reconquista, acompañando la actuación estelar de Devecce con aportes importantes de Facundo Giorgetti, Santino Mitidieri, Tiziano Adyude y Lucas Jara, bajo la conducción técnica de Marcos Marcucci. En Atenas, el esfuerzo repartido entre Juan Pagella, Iván Qiñi, Ignacio y Santiago Aman mantuvo al equipo en la pelea hasta el final, guiados por el entrenador Juan Ignacio Pedemonte.

Los parciales fueron reflejo del vértigo: 21-24, luego 35-39, más tarde un explosivo 62-55, para desembocar en el infartante 82-79. El partido estuvo dirigido por los jueces Maximiliano Cáceres, Matías Dell Aquila y Lautaro Palacios, con Walter Milocco como comisionado técnico. El escenario para esta batalla deportiva fue el gimnasio “Aldo Ramírez” del Club Banco Provincia, que vibró con cada posesión.

Más que una final, fue un espectáculo que condensó la esencia del básquet platense: intensidad, talento, historia y emoción en su estado más puro.