BERISSO | Asumieron los nuevos concejales con mayoria ofialista y se renovaron autoridades

Este viernes se concretó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Berisso, donde asumieron los diez nuevos ediles electos el 7 de diciembre y, posteriormente, se definieron las autoridades del cuerpo para el próximo período. La jornada dejó una estructura política marcada por la continuidad del oficialismo y diferencias internas entre los bloques opositores.

Fuerza Patria: diez bancas y autoridad consolidada

Por el bloque Fuerza Patria asumieron Federico Ruiz, Paola Ovejero, Walter Di Paolo, Carla López Domínguez y Beatriz Grasso, presidenta del bloque. Se suman a los ya integrantes Juan Ignacio Mincarelli, Juana Murillo, Marcela De Vera, Cristian Medina y Aldana Iovanovich, completando diez escaños.

Además, se recordó que Fabián Cagliardi, electo en la lista, continuará como intendente, por lo que no ocupará su banca.



La Libertad Avanza y UCR: representación y postura

Los concejales libertarios asumidos fueron Laura Fernández, Darío Luna, Danila Rivero y Darío Mena —este último en reemplazo de Alejandro Aguirre, quien renunció antes de la jura—. Aún queda por definirse quién será el presidente del bloque, Fernández cuenta con el apoyo de Lagorio, quien es el armador de la LLA en la ciudad o si Aguilera por estar hace más tiempo.

Por su parte, la UCR quedó representada por Antonella Villachó, única edil del espacio, que mantuvo una postura neutral al abstenerse en todas las votaciones.



Autoridades del Concejo: continuidad y un cambio en Secretaría

En la votación de autoridades, se resolvió la continuidad de la conducción legislativa:

Presidencia: Aldana Iovanovich , quien renueva su mandato por otros dos años.

Vicepresidencia Primera: Juan Ignacio Mincarelli , también continúa en su cargo.

Vicepresidencia Segunda: Maximiliano Fernández , ratificado por otros dos años.

Secretaría: cambio clave con la salida de Gabriel Lommi, quien pasará al Ejecutivo Municipal. Su lugar será ocupado por Gabriela Di Lorenzo, que regresa al Concejo tras un año como directora de Control Urbano.

Durante las cuatro votaciones —Presidencia, Vicepresiden­cia Primera, Segunda y Secretaría— el bloque de la UCR se abstuvo en todos los casos.



Tensiones con La Libertad Avanza por los cargos

El bloque de La Libertad Avanza acompañó la candidatura de Iovanovich a la Presidencia, pero manifestó su disconformidad al no recibir la Vicepresidencia Primera, cargo que pretendían. Desde el oficialismo les ofrecieron la Vicepresidencia Segunda, propuesta dirigida a Darío Luna, quien rechazó asumirla por considerarla insuficiente en relación a su pedido inicial.