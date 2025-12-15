La UNLP proyecta un 2026 con récord de ingresantes: más de 35 mil estudiantes

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vuelve a marcar un hito en el sistema universitario argentino. Más de 35.500 estudiantes completaron la ficha electrónica para iniciar una carrera de grado en 2026, una cifra que anticipa una matrícula récord y confirma el lugar central que ocupa la casa de estudios en el mapa educativo del país.

El proceso de inscripción, dispuesto por la Presidencia de la UNLP, alcanzó a aspirantes de distintas provincias argentinas, todos ellos interesados en alguna de las 150 carreras que se dictan en las 17 facultades. Si bien el número informado es provisorio —debido a formularios aún en proceso y a futuras reaperturas de inscripción en febrero y marzo—, el volumen ya permite dimensionar la magnitud del fenómeno.

En ese escenario, la Facultad de Ciencias Médicas lidera cómodamente las preferencias, con 6.638 ingresantes, consolidando una tendencia sostenida en los últimos años. Le siguen la Facultad de Artes, con 4.199 aspirantes, y la Facultad de Psicología, que suma 3.345 estudiantes, reflejando tanto el interés por disciplinas vinculadas a la salud como por campos expresivos y sociales.

También se destacan Humanidades (3.244), Ciencias Económicas (3.183) y Ciencias Jurídicas y Sociales (2.725), facultades históricas que mantienen una alta demanda y confirman el peso de las carreras tradicionales dentro de la universidad. A su vez, unidades académicas como Ingeniería, Periodismo y Comunicación, Veterinarias, Exactas, Informática y Arquitectura sostienen un flujo constante de aspirantes, mientras que propuestas más específicas —como Astronomía, Agrarias o carreras conjuntas— continúan atrayendo estudiantes en menor escala.

Más allá de los números, el dato central es otro: la UNLP sigue siendo una referencia de acceso a la educación superior pública, gratuita y de calidad, capaz de atraer a miles de jóvenes que proyectan su futuro en La Plata. El crecimiento de la matrícula no solo plantea desafíos logísticos y académicos, sino que reafirma el rol estratégico de la universidad como espacio de formación, producción de conocimiento y construcción de oportunidades.