Choque en la Ruta 8: tres micros que llevaban hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago

En la madrugada del sábado, el viaje de ilusión de cientos de hinchas de Estudiantes hacia Santiago del Estero tuvo un abrupto sobresalto. Tres micros que trasladaban simpatizantes del Pincha colisionaron entre sí en la Ruta 8, a la altura de Solís, cerca de San Antonio de Areco, cuando el convoy avanzaba rumbo a la final del Torneo Clausura frente a Racing. El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y encendió las alarmas en medio de una caravana marcada por la expectativa deportiva.

El propio club fue el encargado de confirmar el hecho mediante un comunicado oficial, en el que detalló que se trató de un accidente vial entre las unidades que viajaban en caravana. Como consecuencia del choque, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, mientras que el resto de los pasajeros no presentó lesiones.

Aunque no se difundieron precisiones oficiales sobre la mecánica del siniestro, los primeros indicios y testimonios de pasajeros señalan que habría sido un choque por alcance, una situación frecuente en trayectos nocturnos y en viajes prolongados, donde cualquier frenada imprevista puede desencadenar un efecto en cadena. Entre los lesionados, uno de los choferes sufrió un corte en uno de sus brazos, sin que su estado revistiera gravedad.

Lejos de dramatizar la situación, desde Estudiantes remarcaron que todo se encuentra bajo control y que la prioridad estuvo puesta en la atención médica de los heridos y en garantizar condiciones seguras para continuar el viaje. En ese marco, se dispuso el envío de micros de reemplazo, que llegaron al lugar cerca de las 3 de la mañana, a la espera del regreso de los trasladados al hospital.

El episodio, aunque menor en términos de consecuencias físicas, expone una vez más la tensión que rodea a los grandes desplazamientos de hinchas en partidos decisivos, donde la pasión convive con el cansancio, las largas distancias y los riesgos del tránsito nocturno. La caravana albirroja siguió su camino, con demoras pero intacta en su objetivo: llegar a Santiago del Estero para acompañar a Estudiantes en una final que promete ser histórica.