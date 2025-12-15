Estudiantes v Racing: todos los accesos y las tribunas en el Estadio Madre de Ciudades

La final siempre es un punto de encuentro entre la ilusión y la logística. Mientras el foco deportivo se posa en los equipos y los protagonistas, hay un entramado silencioso pero decisivo que ordena la experiencia del hincha: los accesos, las tribunas, los recorridos y las divisiones. En la antesala de la final del Torneo Clausura 2025, Estudiantes ya sabe cómo será su camino dentro y fuera del campo en el Estadio Madre de Ciudades.

El sábado 13 de diciembre, desde las 21 horas, el equipo de Eduardo Domínguez disputará ante Racing su sexta final desde 2023, un dato que no solo refleja continuidad competitiva, sino también una cultura de protagonismo que se traslada a las tribunas. En ese contexto, la Liga Profesional confirmó la distribución de sectores y accesos para ambas parcialidades, un punto clave para garantizar un desarrollo ordenado del espectáculo.

La hinchada de Estudiantes ocupará dos espacios bien definidos: la cabecera popular sur y la platea sur oeste. Se trata de una disposición ya conocida para el público albirrojo, que había sido utilizada en la final del Trofeo de Campeones. Sin embargo, esta vez el reparto no fue equitativo: Racing contará con una mayor cantidad de entradas, mientras que la platea oeste central quedó reservada exclusivamente para prensa y protocolos.

Uno de los aspectos centrales de la organización es el pulmón divisorio, que estará ubicado entre la general sur, destinada a Estudiantes, y la platea este, asignada en su totalidad a la parcialidad racinguista. Esta separación busca evitar cruces y reforzar la seguridad, especialmente en un estadio que suele recibir finales con gran afluencia de público.

En cuanto a los ingresos, los hinchas del Pincha accederán a las inmediaciones del estadio por la Avenida Prolongación, tanto quienes se dirijan a la popular como a la platea. Además, se dispuso una división especial en los accesos a plateas, para asegurar circuitos diferenciados y un ingreso fluido, sin superposición de parcialidades.