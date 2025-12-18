Máximo, contra las cuerdas: convocó al PJ bonaerense empujado por la presión interna

El margen se agotó y la presión surtió efecto. Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, convocó a una reunión del Consejo Provincial luego de semanas de cuestionamientos internos por la falta de definiciones electorales. El encuentro fue anunciado a última hora del jueves y tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, desde las 14, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

La convocatoria no fue voluntaria ni estratégica: llegó empujada por críticas públicas, reclamos territoriales y hasta una juntada de firmas de dirigentes que exigían la formalización del llamado a elecciones internas. En ese contexto, el temario incluye —finalmente— el punto más reclamado: la convocatoria a los comicios partidarios.

Además, el orden del día contempla un homenaje al exintendente de Berazategui, Juan José Mussi, recientemente fallecido, y un análisis de la coyuntura política nacional. Sin embargo, el eje real de la reunión será la discusión sobre los tiempos y condiciones de la interna del PJ bonaerense.

En los pasillos partidarios ya se descuenta que el Consejo avanzará con una prórroga corta del mandato de Máximo Kirchner, que vence el 18 de diciembre, hasta que se concreten las elecciones. Las fechas que se manejan oscilan entre febrero y abril, una ventana que no termina de despejar las suspicacias sobre una conducción acusada de dilatar definiciones.

La presión no surgió solo desde las cúpulas. El PJ de Florencio Varela fue el primero en poner el reclamo en blanco sobre negro. A través de una carta abierta titulada “Elecciones, sí”, Julio Pereyra, presidente del PJ local, y Andrés Watson, intendente del distrito y vicepresidente del partido, reclamaron públicamente la convocatoria a internas. En el texto afirmaron que la postura “expresa con claridad y firmeza” la necesidad de que las nuevas autoridades sean elegidas por el voto de los afiliados.