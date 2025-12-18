LEGISLATURA | El kirchnerismo mueve fichas por poder: presión y rosca en el Senado bonaerense

La renovación legislativa dejó más preguntas que respuestas en el Senado bonaerense y volvió a desnudar una vieja constante del oficialismo provincial: la prioridad puesta en la interna antes que en la gestión. El espacio alineado con Cristina Fernández de Kirchner intensificó en las últimas horas la presión para definir la vicepresidencia 1° de la Cámara alta, un puesto estratégico que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión del Ejecutivo provincial.

La falta de acuerdos durante la sesión preparatoria derivó en un escenario de indefinición que mantiene vacantes cargos clave dentro del Senado. Lejos de resolverlo con consensos amplios, el kirchnerismo optó por acelerar el conflicto y forzar una definición política inmediata.

En ese marco, once senadores identificados con el sector kirchnerista elevaron un pedido formal a la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, para que convoque a una sesión especial el próximo martes 16 de diciembre. El objetivo es claro: cerrar la discusión por las autoridades y asegurar el control de una vicepresidencia que tiene peso institucional, pero también alto valor simbólico dentro del esquema de poder provincial.





La disputa no es meramente administrativa. Expone, una vez más, la tensión creciente entre el kirchnerismo duro y el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof, cuyo sector intenta conservar influencia en una Cámara donde las diferencias internas ya trabaron el funcionamiento básico.



En el centro del conflicto aparece también el debate por la representación del Movimiento Derecho al Futuro, con posiciones enfrentadas incluso sobre la cantidad real de bancas que le corresponden, según el senador Marcelo Feliú.

Mientras la Provincia enfrenta problemas estructurales y demandas urgentes, el Senado bonaerense continúa empantanado en una lógica de disputa interna que retrasa definiciones y profundiza la fragmentación del oficialismo.



La vicepresidencia 1° se transformó así en el botín de una pelea política que refleja las fisuras del kirchnerismo y del kicillofismo, más preocupados por el control del poder que por dar señales de gobernabilidad.