Información General | 2 Jan
CLIMA
Enero arranca con buen clima en el AMBA: sol y temperaturas agradables
El inicio de enero llega con un escenario climático estable, temperaturas típicas de verano pero sin extremos, y varios días consecutivos de buen tiempo en la Ciudad y el Conurbano bonaerense, una combinación poco habitual tras un cierre de año marcado por el calor intenso.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un inicio de enero marcado por la estabilidad climática, el predominio del sol y temperaturas que, si bien son propias del verano, se mantienen lejos de los registros agobiantes que caracterizaron el cierre de diciembre.
El viernes se presenta con condiciones muy agradables: cielo mayormente despejado, algunas nubes hacia la noche y sin probabilidad significativa de lluvias. La temperatura mínima rondará los 19°, mientras que la máxima alcanzará los 28°, configurando una jornada veraniega equilibrada. El viento leve a moderado del sector este contribuirá a una sensación térmica confortable durante gran parte del día.
Para el sábado 3, el panorama será igualmente favorable. Se espera tiempo estable, cielo despejado y marcas térmicas apenas más bajas: mínima de 17° y máxima cercana a los 26°, condiciones ideales para actividades al aire libre desde las primeras horas de la mañana y durante toda la tarde.
El domingo 4 continuará la tendencia positiva, con sol pleno, ambiente agradable y un leve ascenso de la temperatura, que podría alcanzar los 28°. Un día típico de verano, pero sin excesos, ideal para disfrutar sin sobresaltos climáticos.
De cara al comienzo de la próxima semana, el lunes 5 mostrará una leve suba térmica, con cielo mayormente despejado y una máxima que podría rozar los 30°, aunque sin indicios de calor extremo. En tanto, el martes 6 y miércoles 7 se mantendrán estables, con cielo algo a parcialmente nublado, temperaturas moderadas y máximas de entre 25° y 26°, sin lluvias relevantes en el horizonte.
En términos generales, el arranque de enero ofrece un clima ideal en el AMBA, con varios días consecutivos de estabilidad, temperaturas agradables y ausencia de fenómenos adversos. Un contexto propicio tanto para el descanso como para la organización de salidas, encuentros y la reanudación de la rutina tras las fiestas, bajo un verano que, al menos por ahora, da un respiro.