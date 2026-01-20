Enero arranca con buen clima en el AMBA: sol y temperaturas agradables

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un inicio de enero marcado por la estabilidad climática, el predominio del sol y temperaturas que, si bien son propias del verano, se mantienen lejos de los registros agobiantes que caracterizaron el cierre de diciembre.

El viernes se presenta con condiciones muy agradables: cielo mayormente despejado, algunas nubes hacia la noche y sin probabilidad significativa de lluvias. La temperatura mínima rondará los 19°, mientras que la máxima alcanzará los 28°, configurando una jornada veraniega equilibrada. El viento leve a moderado del sector este contribuirá a una sensación térmica confortable durante gran parte del día.

Para el sábado 3, el panorama será igualmente favorable. Se espera tiempo estable, cielo despejado y marcas térmicas apenas más bajas: mínima de 17° y máxima cercana a los 26°, condiciones ideales para actividades al aire libre desde las primeras horas de la mañana y durante toda la tarde.

El domingo 4 continuará la tendencia positiva, con sol pleno, ambiente agradable y un leve ascenso de la temperatura, que podría alcanzar los 28°. Un día típico de verano, pero sin excesos, ideal para disfrutar sin sobresaltos climáticos.

De cara al comienzo de la próxima semana, el lunes 5 mostrará una leve suba térmica, con cielo mayormente despejado y una máxima que podría rozar los 30°, aunque sin indicios de calor extremo. En tanto, el martes 6 y miércoles 7 se mantendrán estables, con cielo algo a parcialmente nublado, temperaturas moderadas y máximas de entre 25° y 26°, sin lluvias relevantes en el horizonte.

En términos generales, el arranque de enero ofrece un clima ideal en el AMBA, con varios días consecutivos de estabilidad, temperaturas agradables y ausencia de fenómenos adversos. Un contexto propicio tanto para el descanso como para la organización de salidas, encuentros y la reanudación de la rutina tras las fiestas, bajo un verano que, al menos por ahora, da un respiro.