La Plata: un violento choque en Abasto se cobra la primera víctima del 2026

Este jueves 1 de enero de 2026, la localidad de Abasto de la ciudad platense fue escenario de una colisión entre dos motocicletas que resultó en la muerte de uno de sus conductores.

El hecho se registró en la intersección de avenida 520 y calle 209. El siniestro involucró a una Motomel Blitz, conducida por la víctima fatal, y una Zanella ZB 150 cc, manejada por Micaela, de 28 años.

Fuentes policiales confirmaron que el impacto fue de tal magnitud que el conductor de la Motomel falleció en el acto. Horas más tarde, y gracias a la presentación de su hermano con la documentación, el hombre fue identificado como Braian, de 28 años, de nacionalidad argentina, soltero y actualmente desocupado.

Una ambulancia del UPA Los Hornos se trasladó al lugar, pero el personal médico solo pudo certificar el deceso. En cuanto a la joven, fue asistida y trasladada al Hospital de Romero con politraumatismos, aunque se informó que su vida no corre peligro.

La tragedia pone nuevamente el foco sobre la crisis de seguridad vial en el partido. Las estadísticas del año anterior revelaron una dramática tendencia: de las 77 víctimas fatales totales, seis de cada diez eran motociclistas. En concreto, 45 personas que circulaban en moto perdieron la vida en 2025, superando ampliamente a ocupantes de autos (13), peatones (12) y ciclistas (6).

Actualmente, las dos motocicletas permanecen incautadas y a disposición de las pericias de rigor. La causa, inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, quedó bajo la tutela de la UFI y Juzgado N° 10 del Departamento Judicial La Plata, que busca establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades penales.