El Pincha mueve fichas: quiénes pueden irse, quiénes suenan y qué busca Domínguez

Después de los festejos de fin de año, en City Bell comenzó el verdadero trabajo: el armado del plantel que afrontará todo el calendario 2026, con compromisos nacionales e internacionales. El primer paso fue claro y directo: definir quiénes se van, cuántos se van y a quiénes habrá que sumar para sostener la competitividad.

El proceso, sin embargo, no es lineal. El mercado suele imponer tiempos y tentaciones que no siempre coinciden con la planificación original. Las urgencias económicas muchas veces obligan a escuchar ofertas, incluso antes de cerrar la lista de prioridades deportivas.

En ese contexto, la secretaría técnica tiene sobre la mesa un tema central: qué hacer con Tiago Palacios y Edwin Cetre, dos de los futbolistas más buscados para salir. Entre ambos, Estudiantes podría recaudar cerca de 13 millones de dólares, una cifra que permitiría ordenar números, ganar margen de maniobra y salir con mayor decisión al mercado.

Otro apellido que comenzó a sonar es el de Javier Correa, delantero que viene de jugar en Colo Colo, donde recientemente se consagró campeón de la Copa de la Liga 2024. Por ahora, el interés surge más desde el entorno del jugador que desde el club, aunque juega a favor un dato clave: el entrenador lo conoce, lo valora y mantiene una buena relación con él.

Además, Correa dejó un recuerdo positivo en el plantel, con vínculos que se fortalecieron durante su paso previo por la institución. En contra, aparece una cuestión estratégica: Estudiantes apuesta a un delantero más joven, en línea con perfiles como Guido Carrillo y Lucas Alario, y busca competencia interna sin romper ese equilibrio.

Una situación similar atraviesa Zaid Romero. El defensor y su representación quieren instalarse en Estudiantes, aun cuando no es prioridad reforzar un central zurdo, puesto en el que el club ya tiene dos variantes. No obstante, el mercado puede abrir oportunidades inesperadas, sobre todo si se concreta una salida imprevista, como la de Facundo Rodríguez o una eventual rescisión de Funes Mori.

En paralelo, el cuerpo técnico refuerza su idea de apostar por los juveniles. Este año, el entrenador pretende darle más lugar a Valente Pierani, central de la Selección Sub 20, y profundizar la confianza en los proyectos surgidos del club. En ese camino ya dio su primer paso “el Chavito” Desábato, quien tuvo su debut y empieza a sumar rodaje.

Donde sí habrá movimiento asegurado es en los laterales, un sector clave para Eduardo Domínguez, que históricamente alternó nombres importantes en cada ciclo. Hoy, Leonardo Godoy, Iago Ros y Ezequiel Mancuso se turnan por la banda derecha. El escenario cambia en la izquierda, donde la lesión de Santiago Arzamendia obliga a salir al mercado en busca de un lateral por izquierda. Por ahora, no hay negociaciones formales por Gastón Benedetti.

El plantel volverá a entrenarse oficialmente el miércoles 7 de enero, aunque hasta ese momento se espera mucho movimiento. En defensa y en el mediocampo, el trabajo fino pasa por separar ofertas concretas de simples rumores, una tarea silenciosa pero decisiva.

Estudiantes sabe que cada decisión pesa. El desafío es claro: vender cuando conviene, reforzar con inteligencia y sostener un proyecto que no se agote en el corto plazo.