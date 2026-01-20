Jacky y Loana: dos generaciones, una pasión por el canto

-
A los 4 años empezó cantando "El gallo pinto" y luego pasó a canciones de Disney.
-
Estudió canto, baile y actuación en la escuela "Otro Mundo" de Cris Morena en Martínez. Hizo seminarios y talleres de canto, baile y actuación.
-
Compone canciones y escribe guiones desde los 10 años. Actualmente estudia canto y tango.
-
Instagram: @loana_diaz_28
Jacqueline (Jacky)
-
Comenzó a cantar de muy chiquita, imitando a sus ídolos frente al espejo.
-
Estudió canto, locución e idiomas. Trabajó como extra en TV.
-
Es coach de canto y da clases terapéuticas. Cantó en geriátricos, bares y eventos.
-
Formó parte del Coro Kennedy durante 11 años (2005-2017).
-
Instagram: @jacky_cantoterapeutico
La Herencia Artística
-
La pasión por el arte viene de familia: papá y abuelo cantaban, tío cantaba, hermana actriz, sobrino canta y sobrina es pianista en una banda.
-
Jacky y Loana siguen esta tradición, uniendo sus voces en armonía.
Juntas
- Madre e hija, Jacky y Loana, unen sus voces en un proyecto musical profesional. Comparten escenarios, repertorios y su pasión por el canto.
-
Trabajan juntas en diferentes espacios, llevando su talento y amor por la música a diversos públicos.
-
Su conexión artística y familiar las convierte en una dupla única en el ambiente musical argentino 🇦🇷.
-
El 20 de diciembre, Jacky y Loana brillaron juntas en Loop TV, en el programa "Argentina Canta", con Romero Romerito y Luis Ventura, deleitándo al público con su dúo.