martes 20 de enero de 2026 - Edición Nº5411

Información General | 2 Jan

Jacky y Loana: dos generaciones, una pasión por el canto

Un legado artístico que atraviesa la sangre y el tiempo: Jacqueline y Loana convierten el vínculo familiar en un proyecto musical profesional donde la pasión, la formación y la herencia cultural se funden en armonía.

Jacqueline (Jacky) y su hija Loana Martina Díaz Ekmekdjian comparten una pasión inquebrantable por el arte. Ambas crecieron rodeadas de música y hoy siguen cantando juntas, uniendo sus voces en un proyecto hermoso.

Loana Martina Díaz Ekmekdjian

  • Nació en una familia de artistas: mamá cantante, papá músico, tía actriz... la vocación le viene de familia.

  • A los 4 años empezó cantando "El gallo pinto" y luego pasó a canciones de Disney.

  • Estudió canto, baile y actuación en la escuela "Otro Mundo" de Cris Morena en Martínez. Hizo seminarios y talleres de canto, baile y actuación.

  • Compone canciones y escribe guiones desde los 10 años. Actualmente estudia canto y tango.

  • Instagram: @loana_diaz_28 

Jacqueline (Jacky)

  • Comenzó a cantar de muy chiquita, imitando a sus ídolos frente al espejo.

  • Estudió canto, locución e idiomas. Trabajó como extra en TV.

  • Es coach de canto y da clases terapéuticas. Cantó en geriátricos, bares y eventos.

  • Formó parte del Coro Kennedy durante 11 años (2005-2017).

  • Instagram: @jacky_cantoterapeutico

La Herencia Artística

  • La pasión por el arte viene de familia: papá y abuelo cantaban, tío cantaba, hermana actriz, sobrino canta y sobrina es pianista en una banda.

  • Jacky y Loana siguen esta tradición, uniendo sus voces en armonía.

Juntas

  • Madre e hija, Jacky y Loana, unen sus voces en un proyecto musical profesional. Comparten escenarios, repertorios y su pasión por el canto.

  • Trabajan juntas en diferentes espacios, llevando su talento y amor por la música a diversos públicos.

  • Su conexión artística y familiar las convierte en una dupla única en el ambiente musical argentino 🇦🇷.

  • El 20 de diciembre, Jacky y Loana brillaron juntas en Loop TV, en el programa "Argentina Canta", con Romero Romerito y Luis Ventura, deleitándo al público con su dúo.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias