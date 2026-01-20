Gimnasia se abraza a la ilusión 2026: los jugadores del tripero recibieron el año con optimismo

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata cerró un 2025 que sus propios protagonistas definieron como una auténtica “montaña rusa” de emociones. Tras un año que comenzó con la sombra del descenso acechando al equipo y que culminó con un respiro y la posibilidad latente de luchar por un título, el plantel del Lobo se tomó un merecido descanso antes de encarar los desafíos del 2026.

Con Nacho Fernández, primer refuerzo, a la cabeza y su esperada vuelta al Lobo brindó con su familia y dejo un mensaje alentador para el Lobo. También dejaron sus mensajes recibiendo el 2026, el goleador Marcelo Torres y la figura de Nelsón Insfran.

Y el final, tuvo otro color, otra esperanza, otra expectativa. Por eso, todos habrán brindado por un 2026 con Gimnasia como protagonista. Los jovenes también dejaron su mensaje de esperanza para la temporada que se avecina.



