La luz vuelve a aumentar: cómo impacta la suba eléctrica en los hogares platenses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo aumento en la tarifa de electricidad que comenzó a regir este mes en La Plata y toda la región capital, alcanzando a los usuarios de Edelap y al resto de las distribuidoras que operan en territorio bonaerense.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1.118/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en un proceso de reordenamiento integral de los servicios públicos, atravesado por modificaciones estructurales en el esquema de subsidios definidos a nivel nacional.

Según lo establecido en la normativa, el incremento promedio oscila entre el 2,1 y el 4,4 por ciento, dependiendo de la categoría del usuario y su nivel de ingresos. Desde la Dirección Provincial de Energía explicaron que la actualización responde principalmente a dos factores clave:

el traslado de los nuevos precios mayoristas de la energía , fijados por el Gobierno nacional, y

la modificación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que define la remuneración de las empresas prestadoras del servicio.

El texto oficial subraya que los cuadros tarifarios deben reflejar la evolución real de los costos de generación, transporte y distribución, tal como lo establecen los contratos de concesión vigentes, reforzando la lógica de un sistema cada vez más orientado a la cobertura plena de costos.

En este contexto, el nuevo esquema incorpora cambios en los precios estacionales, ajustes en el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y, especialmente, una reducción progresiva de las bonificaciones para los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, un punto sensible que anticipa mayores impactos en los próximos meses.

Cómo quedan las tarifas

Con la aplicación del aumento, los valores de referencia serán los siguientes:

Nivel 1 – Ingresos altos

Cargo fijo: pasa de $4.609,59 a $4.706,61

Cargo variable: $124,17 por kWh (antes $120,06)

Nivel 2 – Ingresos bajos

Cargo fijo: de $3.375,48 a $3.484,35

Cargo variable: $73,43 por kWh (antes $70,33)

Nivel 3 – Ingresos medios

Cargo fijo: de $3.659,23 a $3.766,40

Cargo variable: $85,14 por kWh (antes $81,76)

Estos valores se trasladarán de manera uniforme a los cuadros tarifarios de Edelap, EDEA, EDES, EDEN y a las cooperativas eléctricas del interior bonaerense, por lo que el impacto será homogéneo en toda la provincia, incluida la región capital.

Más allá de los porcentajes, el aumento confirma una tendencia clara: la electricidad se encamina a convertirse en un servicio cada vez más costoso para los usuarios, en un escenario donde los ajustes, aunque graduales, se acumulan y profundizan la presión sobre los ingresos familiares.