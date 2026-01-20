Las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires aumentaron 5,6% y algunas ya superan los $2 millones

El valor de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentó un 5,6% para el bimestre enero–febrero, en comparación con los últimos meses del año pasado. El ajuste no es arbitrario: responde al sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor se calcula en función del precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.

Este mecanismo, establecido por normativa provincial, provoca que cada suba del combustible impacte de manera directa en el costo de las infracciones, convirtiendo a las multas en un termómetro automático de la inflación y del mercado energético.

Con la actualización vigente, algunas infracciones graves pueden costar más de $2.100.000, una cifra que marca un nuevo techo histórico en el régimen sancionatorio bonaerense.

Entre las infracciones más relevantes se destacan:

Exceso de velocidad: entre $271.050 y $1.807.000

Pasar un semáforo en rojo o circular a contramano: entre $542.100 y $1.807.000

Conducir alcoholizado: entre $542.100 y $1.807.000

Negarse al test de alcoholemia: entre $903.500 y $2.168.400

Circular sin VTV vigente: entre $542.100 y $1.807.000

En tanto, infracciones consideradas “leves”, como mal estacionamiento, no usar cinturón o casco, circular sin documentación o sin comprobante de seguro, oscilan entre $90.350 y $180.700.

El esquema de UF, que busca actualizar automáticamente las multas sin necesidad de decretos específicos, genera un efecto colateral cada vez más visible: las sanciones crecen al ritmo del precio de la nafta, incluso por encima de los ingresos promedio.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, el objetivo declarado es desalentar conductas peligrosas. Sin embargo, en la práctica, el aumento constante abre el debate sobre el carácter recaudatorio del sistema y su impacto real en la prevención.

Con este nuevo cuadro tarifario, una infracción grave puede equivaler al valor de un auto usado o a varios salarios mensuales, lo que convierte al cumplimiento de las normas de tránsito no solo en una obligación legal, sino en una necesidad económica urgente.