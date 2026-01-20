Sebastián Villa, cada vez más cerca de River: jerarquía deportiva y ruido institucional

El mercado de pases de River avanza con paso firme y señales claras de ambición. Con las incorporaciones ya concretadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, y la negociación avanzada por Matías Viña, el club de Núñez busca completar un plantel competitivo para afrontar todos los frentes. Sin embargo, un nombre irrumpe con fuerza y genera ruido interno y externo: Sebastián Villa.

Desde hace días, los rumores sobre el posible desembarco del ex Boca comenzaron como versiones aisladas, pero hoy ya cuentan con respaldo dirigencial y periodístico. Según reveló Sara Sklate en TNT Sports, “hay un interés real de River por Sebastián Villa, hubo averiguaciones”, confirmando que desde el entorno del Millonario existieron contactos concretos.

El interés no es casual. Marcelo Gallardo pretende sumar un delantero veloz, desequilibrante y con experiencia, un perfil que Villa cumple desde lo estrictamente futbolístico. Su presente en Independiente Rivadavia de Mendoza lo posiciona como uno de los jugadores más determinantes del campeonato, algo que incluso fue destacado sin rodeos por su entrenador.

“Es el mejor futbolista del fútbol argentino sin ninguna duda”, aseguró Alfredo Berti en DSports, una frase contundente que refleja el impacto del colombiano en la Lepra mendocina.

Desde la dirigencia del club cuyano también admiten que la salida es inminente. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, fue claro aunque prudente:

“Sabemos que Villa se va a ir. Hay ofertas y conversaciones avanzadas”, afirmó en Radio Splendid, evitando confirmar nombres pero dejando en evidencia que el ciclo del delantero en Mendoza está llegando a su fin.

No obstante, el posible arribo de Villa a River no se analiza solo en términos deportivos. Su historial judicial vinculado a causas por violencia de género genera una fuerte controversia entre hinchas, socios y el propio mundo River, un club que históricamente buscó cuidar su imagen institucional.

Así, el escenario es complejo: River evalúa sumar talento y jerarquía, pero al mismo tiempo enfrenta una decisión que puede tener costos simbólicos y políticos. El interés existe, las negociaciones avanzan en silencio y el final aún es abierto.

Lo único seguro es que Sebastián Villa dejará Independiente Rivadavia; la gran incógnita es si el Monumental será su próximo destino.