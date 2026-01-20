LA PLATA | Menos tránsito, menos horas: ya rige el horario de verano del Estacionamiento Medido

Con el inicio pleno de la temporada estival, ya rige en La Plata el horario reducido del sistema de Estacionamiento Medido, una medida que apunta a adaptar la regulación del tránsito a la menor circulación vehicular propia de las vacaciones de verano.

Según informó la Municipalidad de La Plata, el sistema funciona de lunes a viernes de 7 a 14 horas y los sábados de 9 a 14, esquema que se mantendrá vigente hasta el sábado 31 de enero inclusive. Fuera de esas franjas horarias, el estacionamiento dentro de las zonas alcanzadas no tendrá costo.

Desde la Comuna explicaron que la decisión se basa en la caída significativa del flujo de autos en el casco urbano, un fenómeno habitual durante enero, cuando disminuye la actividad administrativa, educativa y comercial. En ese contexto, el recorte horario busca aliviar la carga económica sobre los conductores y, al mismo tiempo, optimizar los recursos municipales destinados al control y fiscalización.

Además, se recordó que los usuarios pueden consultar las modalidades de pago, zonas alcanzadas y normativa vigente a través de los códigos QR ubicados en los carteles de estacionamiento de la vía pública, una herramienta que centraliza la información y facilita el acceso desde el celular.