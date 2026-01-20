Grito sagrado argentino: Báez y Sierra lideraron un triunfo épico ante España por la United Cup

Argentina no pudo tener un mejor debut en la United Cup, el prestigioso torneo mixto de tenis que se celebra en el RCA Arena de la ciudad australiana de Perth. El equipo dirigido por Sebastián Gutiérrez se impuso con autoridad a su par de España por un inobjetable 3-0 en el arranque del Grupo A, donde también comparte zona con el poderoso Estados Unidos.

El triunfo no solo significa un gran paso hacia la clasificación a la siguiente fase —a la que acceden los primeros de cada grupo y los mejores segundos—, sino que marca el espíritu de lucha del conjunto albiceleste desde el inicio del certamen.

La contundencia de Sebastián Báez

El encargado de abrir la serie y de poner el primer punto en el marcador fue Sebastián Báez. El oriundo del municipio bonaerense de San Martín ratificó su buen momento y superó a Jaume Munar en dos sets.

El partido se extendió por una hora y 43 minutos y culminó con un doble 6-4 y 6-4 a favor del argentino. Un dato revelador es que el único antecedente entre ambos tenistas, disputado en el ATP de Chile hace dos años, había finalizado con el mismo resultado para Báez, confirmando su supremacía sobre el europeo.

Solana Sierra y la épica para sellar la victoria

El punto que aseguró la victoria de Argentina en la serie llegó en el segundo turno y de la mano de la marplatense Solana Sierra. La joven tuvo un encuentro mucho más reñido que su compatriota, pero demostró temple para sellar el triunfo.

Sierra venció a Jéssica Bouzas en tres sets con parciales de 6-4, 5-7 y 6-0. Tras un segundo set luchado, la tenista albiceleste se recuperó con contundencia en el tercero para adelantar la serie y firmar el triunfo argentino ante los españoles.

Cierre perfecto en dobles

Con la victoria ya en el bolsillo, la dupla de dobles mixtos saltó a la cancha para redondear el 3-0 final. María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi demostraron solidez ante los españoles Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes, a quienes vencieron por 7(8)-6(6) y 6-2.

Con el debut triunfal, el equipo de Sebastián Gutiérrez se enfoca ahora en su próximo y último compromiso de la fase de grupos. Este sábado, Argentina se medirá ante Estados Unidos en un encuentro que definirá sus aspiraciones de avanzar de fase en la United Cup.