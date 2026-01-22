Ignacio Miramón vuelve a Gimnasia para ser la bandera del mediocampo

Gimnasia y Esgrima La Plata ha dado un paso firme en el mercado de pases, asegurando la vuelta de una de sus promesas. El regreso de Ignacio Miramón, de 22 años, se ha cerrado como el segundo refuerzo del plantel y promete ser una pieza clave en la reconstrucción del mediocampo tripero de cara a la temporada 2026.

El club platense concluyó las negociaciones este viernes y ya se encuentra cruzando la documentación final con el Lille de Francia, dueño de los derechos federativos del jugador. La intención de la dirigencia es que el volante oriundo de Bolívar se incorpore cuanto antes a la pretemporada.

Detalles de una operación favorable

La vuelta de Miramón al Bosque se concreta a través de un préstamo por una temporada, hasta fines de diciembre, pero con un mecanismo que beneficia las finanzas del Lobo si el jugador logra la continuidad deseada.

El acuerdo con el Lille de Francia es un préstamo con un "cargo descendente". Este punto es crucial: si Ignacio Miramón disputa al menos el 60% de los partidos de Gimnasia durante la temporada 2026, el club no tendrá que abonar el cargo estipulado por la cesión. El objetivo del club francés es que el volante recupere rodaje, tras haber disputado 20 partidos en Boca en el último año y medio.

Además del cargo, Gimnasia se aseguró una opción de compra por el pase del mediocampista central. El monto, estimado en alrededor de 4.000.000 de dólares, podrá ser ejecutado al finalizar el préstamo en diciembre de este año.

La incorporación a la pretemporada

Con el acuerdo prácticamente sellado, Ignacio Miramón, quien actualmente se encuentra en Argentina, espera solo la firma del acuerdo entre clubes para sumarse de manera oficial al plantel albiazul. La pretemporada tripera dio inicio este viernes 2 de enero en Abasto, y el objetivo es que el volante pueda realizar la mayor parte de los trabajos con el resto del equipo.

La dirigencia y el cuerpo técnico esperan que el regreso al club donde debutó le permita a Miramón recuperar rápidamente el nivel y el ritmo futbolístico que lo catapultó al fútbol europeo en su anterior y exitoso paso por el conjunto de La Plata.