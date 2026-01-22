Misterio en Abasto: hallaron un cráneo humano y se activaron las alarmas en la zona oeste

En la mediodía en la periferia platense se vio interrumpida por un macabro descubrimiento que movilizó a la cúpula policial y judicial de la región. El hallazgo de un cráneo humano en el patio de una vivienda particular en la localidad de Abasto generó una fuerte conmoción vecinal y disparó una investigación que ya se tramita en los pasillos de la Fiscalía N° 1.

Todo comenzó en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 215 y 519. Según confiaron fuentes oficiales a este medio, los moradores de la vivienda realizaban tareas de limpieza en el fondo de su terreno cuando se toparon con los restos óseos. Ante la sorpresa y el temor, dieron aviso inmediato al 911.

En cuestión de minutos, el lugar se vio cercado por efectivos de la Comisaría Séptima, junto a personal del Comando de Patrullas. El protocolo de rigor quedó en manos de la Policía Científica, cuyos peritos trabajaron sobre el terreno para recolectar el cráneo y analizar el área en busca de otras piezas que pudieran aportar claridad al expediente.

La lupa de la Justicia

La causa ha sido caratulada preventivamente como "Hallazgo de restos óseos". La instrucción quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de La Plata, que encabeza la fiscal Ana Medina, quien se encuentra actualmente en turno.

Desde el Ministerio Público se ordenaron las pericias correspondientes para determinar la antigüedad de los restos y si presentan signos de violencia que puedan sugerir un trasfondo criminal.

Hipótesis y clima vecinal

Si bien el hermetismo es total, una de las líneas investigativas que barajan los pesquisas en las diagonales apunta a una práctica común en la ciudad universitaria: que el cráneo haya sido utilizado históricamente como material de estudio para la carrera de Medicina. No obstante, los investigadores no descartan ninguna hipótesis hasta no tener los resultados de laboratorio.

Mientras tanto, en las redes sociales y los grupos de WhatsApp del barrio, la incertidumbre crece. Los vecinos de Abasto no ocultan su preocupación, exigiendo celeridad para descartar que el hecho esté vinculado a algún episodio delictivo reciente en la zona.