Hantavirus en La Plata: alarma por aumento de contagios, seis muertes y máxima prevención

El hantavirus volvió a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires y La Plata quedó en el centro de la preocupación sanitaria. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, la capital provincial fue el distrito con mayor cantidad de casos confirmados durante 2025, en un contexto de crecimiento sostenido de la enfermedad y una letalidad considerada elevada.

De acuerdo al informe oficial, hasta la semana epidemiológica finalizada el 20 de diciembre se confirmaron 25 casos en toda la Provincia, con seis personas fallecidas, una de ellas residente en La Plata. El número no solo marca un incremento respecto de los últimos tres años, sino que también supera registros de períodos históricamente considerados de menor circulación del virus.

Ante este panorama, la Provincia reforzó la vigilancia epidemiológica y reiteró la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada de primavera y verano, cuando la circulación del hantavirus suele intensificarse.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la principal vía de transmisión del hantavirus es el contacto con excretas de roedores infectados —orina, saliva o materia fecal—, particularmente cuando estas partículas se aerosolizan en ambientes cerrados.

Por ese motivo, una de las recomendaciones centrales es ventilar durante al menos 30 minutos antes de ingresar o limpiar espacios cerrados o poco utilizados, como galpones, depósitos, viviendas deshabitadas o habitaciones cerradas por largo tiempo.

También se insiste en evitar el contacto directo con roedores, vivos o muertos, y en utilizar protección adecuada al realizar tareas de limpieza: guantes, barbijo y elementos que reduzcan la exposición al polvo. A esto se suma la importancia de mantener patios y terrenos limpios, sin acumulación de residuos, chatarra u objetos en desuso, que pueden convertirse en refugio y fuente de alimento para roedores.

Otro eje central del mensaje sanitario es la detección precoz. Las autoridades remarcaron que es fundamental consultar sin demora ante la aparición de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y, especialmente, dificultad respiratoria, ya que el diagnóstico oportuno y el seguimiento médico temprano pueden ser determinantes en la evolución del cuadro.

El Boletín Epidemiológico bonaerense detalló que, además de La Plata, se registraron casos confirmados en Berazategui, Chascomús, Zárate, Tandil y San Nicolás, aunque no se especifica la distribución interna dentro del partido platense, por lo que no es posible determinar oficialmente qué barrios o zonas concentran los contagios.

En paralelo, durante diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta regional por el aumento de casos de hantavirus en el Cono Sur, sumada a un incremento de la letalidad, lo que refuerza la necesidad de no relajar las medidas preventivas y sostener la vigilancia sanitaria.