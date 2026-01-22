Villa San Carlos confirmó 12 bajas, tres renovaciones claves y un refuerzo para el 2026

La gestión de la Comisión Directiva de Villa San Carlos no descansa. En las últimas horas, y con la mira puesta en el armado de un equipo competitivo para la temporada 2026, la institución de Berisso dio a conocer la lista de jugadores que no continuarán vinculados al club tras finalizar sus respectivos contratos.

Fin de ciclo: La lista de los que parten

En un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa futbolística, el club informó que una docena de futbolistas dejarán de vestir la casaca celeste. Entre las bajas confirmadas se encuentran nombres que han tenido distintos recorridos en la institución:

Defensa y mediocampo: Elías Brizuela, Juan José Ramírez, Martín Morales, Guillermo Montes y Santiago Díaz.

Nombres de experiencia y rotación: Nicolás Benavidez, Juan Ignacio Silva, Matías Samaniego, Emanuel Zagert, Ezequiel Pérez, Lautaro Greco y Juan Manuel Velásquez Aguirre.

Desde la dirigencia agradecieron el compromiso de los profesionales, subrayando que la decisión responde a una reestructuración del presupuesto y el perfil deportivo buscado para el próximo año.

Las piezas que sostienen la ilusión

Pero no todas son despedidas en el mundo "Villero". Para llevar tranquilidad a la hinchada, se selló la continuidad de hombres que conocen el paño. Los defensores Alejo Lloyaiy y Luciano Machin, baluartes del fondo, ya estamparon la firma de renovación. A ellos se suma el volante Francisco Cairo, quien seguirá ligado al "Cele" por un año más, asegurando dinámica en el mediocampo.

Cabe destacar que estos nombres se acoplan a la ya confirmada permanencia de un referente absoluto como Alejandro Lugones, el "as de espadas" del ataque berissense.

Sangre joven y apuestas locales

En el plano de las caras nuevas, la gran apuesta política y deportiva de la gestión es la promoción del talento regional. Tras su paso por Estrella de Berisso, el joven Simón Cañete firmó su primer contrato profesional, cumpliendo el sueño del pibe de la ciudad y reforzando el sentido de pertenencia que siempre pregonó la institución.