La Culpa y Yo: el fenómeno del humor que conquistó salas enteras y dejó a todos con ganas de más

Después de un éxito rotundo, con funciones a sala llena en teatros icónicos como el Astros, ovaciones de pie, risas interminables y un público que no para de hablar de él, Producciones Casabella anuncia con bombos y platillos que ya está cerrando una nueva fecha imperdible para el espectáculo más culposo, divertido y audaz del momento: ¡La Culpa y Yo!

Como siempre, llega totalmente renovado, con material fresco, chistes actualizados al pulso de la actualidad argentina y ese toque único que solo Carolina Casabella sabe imprimir. Elenco a confirmar (pero prometemos que todos serán culposos de pura cepa, con invitados especiales que van a sorprender), cargado de humor picaresco, ingenioso, irreverente y con esa picardía bien porteña que nos hace sentir tan identificados.

¡Un show 100% para toda la familia, donde grandes y chicos se parten de la risa, aprenden sin filtros y se liberan de culpas cotidianas! Casabella mantiene su clásico hermetismo (porque las mejores sorpresas se cocinan a fuego lento, ¿viste?), pero ya filtramos lo esencial: será en junio y el lugar elegido es el moderno y vibrante Teatro Multiescena, en plena Av. Corrientes, perfecto para vivir esta experiencia a pleno, con comodidad y acústica de primera.

Y ojo, que se viene una gran sorpresa entre manos... Algo que va a dejar a todos con la boca abierta, mezclando humor, baile, canto y hasta toques educativos que te van a hacer pensar (¡pero riendo!). Como dijo la propia Carolina Casabella: “¡Si lo dice Casabella... es porque va a pasar y va a ser épico!”

¡Ah! Y para los más fanáticos: ¡Ya existe oficialmente el Club de Fans de los Culposos! Unite ya para acceder a descuentos exclusivos, meet & greets y primicias. ¿Todavía no sos parte? Este es el momento ideal para sumarte y ser de los primeros en enterarte de todo.

¡No te quedes con la culpa de perdértelo otra vez! Las entradas volarán más rápido que un bondi en hora pico, como pasó en las funciones anteriores que se agotaron en días. Estate súper atento a las redes de Producciones Casabella (@producciones_casabella en Instagram) y a los puntos de venta habituales. Cuando anuncien la fecha exacta y abran la preventa... ¡corré por las tuyas antes de que sea tarde!

Porque una cosa es segura: La Culpa y Yo no es solo un show, es una terapia de risa colectiva, un desahogo argentino que todos necesitamos en estos tiempos. ¡Junio va a ser culposamente inolvidable en el Multiescena!