Saddam, Gaddafi y ahora Maduro: el precio de desafiar al dólar según López Foresi

A través de su cuenta de X (@LiliLopezForesi), la periodista Liliana López Foresi publicó un extenso análisis en sus redes sociales en el que plantea una interpretación estructural del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, vinculándolo directamente con la crisis del sistema del petrodólar y la pérdida de hegemonía económica estadounidense a nivel global.

Según López Foresi, la clave no reside en los argumentos tradicionales esgrimidos por Washington —como la defensa de la democracia, la lucha contra el narcotráfico o el combate al terrorismo— sino en la amenaza que Venezuela representaría para el sistema financiero internacional basado en el dólar.



En ese marco, recordó el acuerdo sellado en 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudita, impulsado por Henry Kissinger, mediante el cual el petróleo debía comercializarse exclusivamente en dólares a cambio de protección militar, dando origen al denominado “petrodólar”.

Venezuela y el desafío a la hegemonía monetaria

La periodista señaló que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 303 mil millones de barriles, y que en los últimos años comenzó a vender crudo en monedas alternativas como el yuan chino, además de avanzar en acuerdos financieros por fuera del sistema SWIFT y solicitar su ingreso al bloque BRICS. Estas decisiones, afirma, colocaron al país caribeño en la línea de choque con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En su publicación, López Foresi trazó paralelismos históricos con otros líderes que desafiaron el sistema del petrodólar, como Saddam Hussein en Irak y Muammar Gaddafi en Libia, y sostuvo que en ambos casos las intervenciones militares occidentales estuvieron directamente vinculadas a esos intentos de ruptura monetaria. Bajo esa lógica, advirtió que el mismo patrón se repetiría en Venezuela.

El análisis también pone el foco en el contexto internacional actual, marcado por el avance de la desdolarización. Rusia, China e Irán comercian crecientemente en monedas propias, mientras que China desarrolló el sistema CIPS como alternativa al SWIFT y los BRICS avanzan en mecanismos financieros independientes. Para López Foresi, una eventual incorporación plena de Venezuela a ese bloque aceleraría un proceso que amenaza el rol central del dólar en la economía mundial.

Un mensaje al Sur Global

Finalmente, la periodista sostuvo que el uso de la fuerza para sostener la primacía del dólar podría tener un efecto contrario al buscado, al reforzar la decisión de los países del Sur Global de acelerar su alejamiento del sistema financiero dominado por Estados Unidos. En ese sentido, concluyó que la situación de Venezuela no sería el inicio de una nueva etapa, sino la expresión de un final “desesperado” de un modelo que, según su mirada, ya no logra sostenerse por medios económicos.

La publicación generó fuerte repercusión y reabrió el debate sobre el futuro del dólar, el rol de los BRICS y el peso real de los recursos estratégicos en los conflictos internacionales contemporáneos.