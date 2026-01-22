jueves 22 de enero de 2026 - Edición Nº5413

Espectáculos | 6 Jan

Flor Jares: un cierre de año brutal para una artista en pleno desarrollo

La cantante y formadora vocal cierra 2025 con lanzamientos, presentaciones destacadas y nuevos proyectos que consolidan su crecimiento artístico y profesional.

En un año marcado por el crecimiento y la dedicación, Flor Jares cierra el 2025 con un logro tras otro. Con su proyecto Vozconalma, Florencia se formó como vocal coach emocional y comenzó a dar clases, logrando resultados muy satisfactorios con su alumna Bettina Flores, quien pudo abrir su voz como nunca antes y encontrar su emoción en el canto.

Un año de música y logros

En octubre, Flor grabó su 5.º tema del EP Amanecer, que fue lanzado el 29 de noviembre en el emblemático resto bar Mitos Argentinos de San Telmo, coincidiendo con su cumpleaños número 44. El EP relata historias de su vida personal, amorosa, familiar y profesional, con una rítmica agradable y bailable.
"Amanecer es un reflejo de mi vida, con sus luces y sombras, pero siempre con la esperanza de un nuevo comienzo", dijo Flor en una entrevista.

La presentación en Mitos Argentinos fue un éxito, con un público que se sintió conmovido por la pasión y la energía de Flor Jares. "Fue un momento mágico, sentir la energía del público y saber que mi música puede tocar corazones", agregó Flor.

Actuaciones destacadas

  • 18/12: Flor Jares se presentó en la escuela de canto de Patricia Sosa, donde cantó uno de los temas de su EP, "Luna de Amor". La audiencia se sintió conmovida por su interpretación emotiva y su conexión con el público.

  • 20/12: Deslumbró en el programa Streaming Argentina Canta, conducido por Romero Romerito y Luis Ventura, donde cantó "Amanecer" y "Luna de Amor", y promocionó su emprendimiento de indumentaria. "Flor Jares es una artista en desarrollo, pero con un talento innato y una pasión que se siente en cada nota", comentó Luis Ventura.

Planes para 2026

  • Concluir su formación en coaching vocal y agregar conocimientos de piano y lectura musical para profesionalizar aún más su labor.

  • Componer al menos 5 temas nuevos para su próximo EP.

  • Seguir incorporando alumnos a sus clases de coaching vocal emocional, compartiendo su experiencia y pasión con otros.

  • Explorar nuevas oportunidades en el mundo de la música, como colaboraciones con otros artistas y presentaciones en vivo.

¡Sigue a Flor Jares en Instagram!

IG: @Vozconalma.coachok

La pasión y dedicación de Flor Jares son un ejemplo para todos los artistas en desarrollo. ¡El 2026 promete ser un año emocionante para esta talentosa artista argentina! 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias