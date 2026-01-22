Flor Jares: un cierre de año brutal para una artista en pleno desarrollo

En un año marcado por el crecimiento y la dedicación, Flor Jares cierra el 2025 con un logro tras otro. Con su proyecto Vozconalma, Florencia se formó como vocal coach emocional y comenzó a dar clases, logrando resultados muy satisfactorios con su alumna Bettina Flores, quien pudo abrir su voz como nunca antes y encontrar su emoción en el canto.

Un año de música y logros

En octubre, Flor grabó su 5.º tema del EP Amanecer, que fue lanzado el 29 de noviembre en el emblemático resto bar Mitos Argentinos de San Telmo, coincidiendo con su cumpleaños número 44. El EP relata historias de su vida personal, amorosa, familiar y profesional, con una rítmica agradable y bailable.

"Amanecer es un reflejo de mi vida, con sus luces y sombras, pero siempre con la esperanza de un nuevo comienzo", dijo Flor en una entrevista.