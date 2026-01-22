A fuerza de brazadas: un joven de Berisso cruzó el Río de la Plata

El Río de la Plata volvió a ser escenario de una proeza deportiva que tuvo acento regional. Nicolás Marotte, nadador de Berisso, logró unir a nado las ciudades de Colonia, en Uruguay, y Punta Lara, en Argentina, en una travesía extrema de aproximadamente 42 kilómetros que demandó 13 horas y 33 minutos de esfuerzo ininterrumpido.

La prueba, considerada una de las más exigentes dentro de la natación en aguas abiertas, fue el cierre de un proceso de preparación que se extendió durante todo 2025. Entrenamientos intensivos, planificación minuciosa y un fuerte compromiso personal fueron claves para afrontar el cruce del río más ancho del mundo, siempre acompañado por el equipo del Centro Integral de Actividad Acuática (CIAA).

La llegada a la costa argentina generó emoción y reconocimiento. Familiares, amigos y vecinos se acercaron a Punta Lara para recibir al nadador, que se convirtió en uno de los pocos berissenses en completar este desafío histórico, reservado para un número muy reducido de deportistas.

La jornada también tuvo otros protagonistas. Juan Cruz Burgos fue quien completó el recorrido en el menor tiempo, con 10 horas y 34 minutos, mientras que Ariel Lotov lo hizo en 13 horas y 03 minutos, en una experiencia compartida marcada por la resistencia física y mental.

Hijo de Gabriel Marotte, ex concejal y actual secretario de Seguridad del municipio, Nicolás cerró así un logro que trasciende lo individual y se proyecta como un motivo de orgullo para Berisso y la región, que vuelve a decir presente en desafíos deportivos de máxima exigencia.