Apertura 2026 ya tiene días y horarios
Cuenta regresiva: la AFA confirmó el fixture y el día del Clásico Platense
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó días y horarios de las primeras doce jornadas del Torneo Apertura 2026. A solo un par de semanas del puntapié inicial, la confirmación del calendario ha puesto el foco en el partido que paraliza a toda una ciudad: el Clásico Platense entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata.
La Liga Profesional confirmó como se disputarán las primeras doce fechas del certamen.
Gimnasia y Estudiantes chocarán en una nueva edición del duelo que paraliza la ciudad de las diagonales. El campo de batalla será el Estadio Juan Carmelo Zerillo (el bosque), donde el lobo recibirá al pincha. el partido que nadie quiere perderse está agendado para el Domingo 15 de febrero, a partir de las 17:00 horas. este es, sin dudas, el partido que encabeza la lista de imperdibles del calendario del Apertura 2026.
El campeón debuta en avellaneda: la agenda de Estudiantes
A solo dos semanas del pitazo inicial, el calendario del actual campeón, Estudiantes de La Plata, ya está definido.
El pincha tendrá un arranque electrizante:
-
Fecha 1: debutará el viernes 23 de enero, a las 20:00, en avellaneda, visitando a independiente.
-
Fecha 2: su primer partido como local será un plato fuerte. recibirá a boca juniors el miércoles 28 de enero, a las 22:15.
-
Fecha 3: visitará florencio varela para medirse con defensa y justicia el lunes 2 de febrero, a las 17:30.
-
fecha 4: volverá a uno para chocar con deportivo riestra el lunes 9 de febrero, a las 19:15.
El lobo arranca de local: los primeros pasos de gimnasia
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata buscará arrancar con el pie derecho en 60 y 118.
La agenda del lobo en las primeras fechas:
-
Fecha 1: su estreno en el torneo apertura será de local ante racing club el sábado 24 de enero, a las 19:30.
-
Fecha 2: tendrá un bautismo de fuego visitando el monumental para enfrentar a river plate el miércoles 28 de enero, a las 20:00.
-
Fecha 3: recibirá a aldosivi el lunes 2 de febrero, a las 17:30, en su casa.
-
Fecha 4: cerrará su bloque inicial contra barracas central, siete días después, a las 17:00.
A continuación, la agenda completa:
Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
Lanús – Boca (Zona A)
Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
18.30 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)