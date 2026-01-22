La Plata registró un alarmante crecimiento del 160% en locales comerciales inactivos durante 2025

La Plata ha encendido las alarmas en el sector comercial tras registrar un explosivo aumento en la cantidad de locales sin actividad durante el año 2025. Un informe reciente, elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) con datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape), expuso un panorama de deterioro en las principales arterias comerciales de la capital bonaerense.

El dato más contundente del relevamiento es el crecimiento interanual del 160% en el número de comercios que se encontraban inactivos (ya sea en venta, alquiler o clausurados) al cierre del año. La comparación entre el bimestre noviembre-diciembre de 2025 y el mismo período de 2024 demuestra la profundidad de la crisis.

La cifra absoluta y el nivel de preocupación

En términos estrictamente cuantitativos, las áreas comerciales monitoreadas detectaron 13 comercios inactivos durante los últimos dos meses de 2025. Este número contrasta fuertemente con los escasos cinco locales vacíos que se habían registrado durante el bimestre

noviembre-diciembre del año anterior (2024). Este salto absoluto es el que impulsa el alarmante porcentaje del 160%.

Los especialistas señalan que este fenómeno refleja la dificultad del pequeño y mediano comercio para afrontar los costos operativos, la suba de tarifas y la caída del consumo generada por el contexto económico general.

¿Un atisbo de recuperación o un simple respiro?

A pesar del contundente dato interanual, el informe de la CAC y Femape introdujo una nota de cautela optimista al señalar una leve baja en la inactividad hacia el cierre de 2025.

Al comparar el bimestre noviembre-diciembre de 2025 con el período inmediato anterior (septiembre-octubre de 2025), se registró un descenso del 13,3%. Mientras que en septiembre-octubre se contabilizaron 15 locales sin actividad, la cifra se redujo a 13 en el cierre del año. Aunque esta baja moderada podría interpretarse como un leve respiro o una señal de estacionalidad, los economistas advierten que no modifica la tendencia estructural de la recesión, cuyo impacto es significativamente mayor que el año previo.

La Plata, uno de los centros de consumo más importantes de la provincia, se convierte así en un termómetro del impacto de la coyuntura sobre el comercio minorista.