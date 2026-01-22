Día del Coleccionista: por qué quienes guardan objetos también preservan la memoria del país

En la Argentina, el coleccionismo no es un pasatiempo excéntrico ni una rareza de nicho. Es, ante todo, una forma alternativa de construir memoria colectiva. Cada 7 de enero, el Día del Coleccionista reconoce a quienes dedican tiempo, recursos y conocimiento a reunir, clasificar y preservar objetos que condensan identidad, época y cultura.

Boletos de colectivo, camisetas deportivas, revistas, discos de vinilo, juguetes, azulejos, gorros o latas: lo aparentemente trivial adquiere valor histórico cuando se lo conserva con sentido. En un país atravesado por crisis recurrentes, cambios abruptos y pérdidas materiales, el coleccionismo funciona como una respuesta íntima pero poderosa frente al olvido.

El valor del coleccionismo no está en el precio del objeto, sino en el relato que porta. Cada pieza conserva marcas del contexto social que la produjo: modos de consumo, estéticas dominantes, tecnologías disponibles, lenguajes políticos y culturales. En ese sentido, los coleccionistas cumplen un rol que muchas veces excede lo personal y se vuelve social: son archivistas informales de la vida cotidiana.

Argentina tiene una larga tradición coleccionista asociada al intercambio y al encuentro. Ferias barriales, mercados de pulgas, exposiciones temáticas y reuniones especializadas no solo permiten ampliar colecciones, sino que generan comunidad, transmisión de saberes y circulación de memoria intergeneracional. Allí, un objeto pasa de mano en mano acompañado de historias, anécdotas y datos que no suelen figurar en los manuales.

Lejos de ser una práctica estática, el coleccionismo se transformó con el tiempo. La digitalización y las redes sociales ampliaron el alcance, facilitaron el contacto entre coleccionistas de distintos puntos del país y del mundo, y permitieron visibilizar colecciones que antes permanecían en el ámbito privado. Sin embargo, esa apertura también plantea nuevos desafíos: la autenticidad, la conservación adecuada y la documentación rigurosa se vuelven centrales para sostener el valor cultural de las piezas.

Otro aspecto clave es el vínculo entre coleccionismo y patrimonio. Numerosos museos, archivos y exposiciones nacieron a partir de colecciones privadas, demostrando que muchas veces la preservación de la historia comienza en una casa, un garage o una caja cuidadosamente guardada. En ese gesto individual se construye, sin proponérselo, un bien colectivo.

El Día del Coleccionista no solo celebra la pasión por acumular objetos. Invita a reflexionar sobre qué decidimos guardar como sociedad y por qué. En un tiempo marcado por la inmediatez y lo descartable, coleccionar es también un acto contracultural: detenerse, cuidar, investigar y transmitir.

En definitiva, cada colección es una forma de narrar el país desde abajo, desde lo cotidiano, desde aquello que parecía menor pero termina revelando quiénes fuimos, quiénes somos y cómo queremos ser recordados.