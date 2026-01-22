Información General | 8 Jan
obras públicas
Diagonal 80 cerrada por 20 días: caos de tránsito en un acceso clave a La Plata
Una intervención necesaria para mejorar la infraestructura vuelve a tensar la movilidad diaria en un corredor estratégico. Durante casi tres semanas, miles de platenses deberán reorganizar recorridos, tiempos y hábitos en una zona ya sensible por su alto flujo vehicular.
La diagonal 80, uno de los corredores más transitados y estratégicos de La Plata, quedó totalmente cortada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre las calles 1 y 115, en ambos sentidos. La medida rige desde este miércoles 7 de enero y responde al avance de obras de infraestructura en el paso a nivel ferroviario.
Según informó la Municipalidad, los trabajos demandarán un plazo estimado de 20 días, lo que anticipa un fuerte impacto en la circulación diaria, sobre todo en horarios pico y para quienes utilizan este acceso como vía rápida de conexión entre el centro y la zona norte de la ciudad.
La intervención se desarrolla en un punto neurálgico del tránsito platense, donde confluyen alto caudal vehicular, transporte público y cruce ferroviario, un combo que obliga a extremar la planificación y la paciencia durante las próximas semanas.
Desvíos clave para evitar demoras
Mientras dure el corte, el Municipio dispuso recorridos alternativos con el objetivo de ordenar el tránsito y minimizar congestiones:
Quienes circulen por diagonal 80 hacia 120 deberán desviar por avenida 44, a la altura del ingreso al Hipódromo, y continuar luego por calle 116.
Para ingresar al casco urbano, se recomienda optar por diagonal 74 o avenida 32, arterias preparadas para absorber parte del flujo proveniente del norte.
Los conductores que avancen por diagonal 80 hacia el centro y se encuentren con el corte podrán desviar por calle 116 hasta avenida 38, retomando desde allí su recorrido habitual.
Desde el Ejecutivo local solicitaron a automovilistas, ciclistas y peatones que extremen las precauciones, respeten la señalización provisoria y planifiquen los traslados con anticipación. La advertencia apunta a reducir riesgos y evitar embotellamientos en una zona especialmente sensible.
El corte en diagonal 80 se suma a otros frentes de obra activos en la ciudad y vuelve a poner en debate un dilema recurrente: cómo mejorar la infraestructura sin paralizar la vida cotidiana. Durante las próximas semanas, el GPS actualizado, rutas alternativas y unos minutos extra serán aliados indispensables para atravesar La Plata sin sobresaltos.