Diagonal 80 cerrada por 20 días: caos de tránsito en un acceso clave a La Plata

La diagonal 80, uno de los corredores más transitados y estratégicos de La Plata, quedó totalmente cortada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre las calles 1 y 115, en ambos sentidos. La medida rige desde este miércoles 7 de enero y responde al avance de obras de infraestructura en el paso a nivel ferroviario.

Según informó la Municipalidad, los trabajos demandarán un plazo estimado de 20 días, lo que anticipa un fuerte impacto en la circulación diaria, sobre todo en horarios pico y para quienes utilizan este acceso como vía rápida de conexión entre el centro y la zona norte de la ciudad.

La intervención se desarrolla en un punto neurálgico del tránsito platense, donde confluyen alto caudal vehicular, transporte público y cruce ferroviario, un combo que obliga a extremar la planificación y la paciencia durante las próximas semanas.

Desvíos clave para evitar demoras

Mientras dure el corte, el Municipio dispuso recorridos alternativos con el objetivo de ordenar el tránsito y minimizar congestiones:

Quienes circulen por diagonal 80 hacia 120 deberán desviar por avenida 44 , a la altura del ingreso al Hipódromo , y continuar luego por calle 116 .

Para ingresar al casco urbano , se recomienda optar por diagonal 74 o avenida 32 , arterias preparadas para absorber parte del flujo proveniente del norte.

Los conductores que avancen por diagonal 80 hacia el centro y se encuentren con el corte podrán desviar por calle 116 hasta avenida 38, retomando desde allí su recorrido habitual.

Desde el Ejecutivo local solicitaron a automovilistas, ciclistas y peatones que extremen las precauciones, respeten la señalización provisoria y planifiquen los traslados con anticipación. La advertencia apunta a reducir riesgos y evitar embotellamientos en una zona especialmente sensible.

El corte en diagonal 80 se suma a otros frentes de obra activos en la ciudad y vuelve a poner en debate un dilema recurrente: cómo mejorar la infraestructura sin paralizar la vida cotidiana. Durante las próximas semanas, el GPS actualizado, rutas alternativas y unos minutos extra serán aliados indispensables para atravesar La Plata sin sobresaltos.