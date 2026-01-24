La Plata activa cámaras para controlar el estacionamiento y emitir multas automáticas

La Municipalidad de La Plata activó un nuevo sistema inteligente de estacionamiento medido que modifica de manera sustancial el control en la vía pública. La principal novedad es la incorporación de vehículos equipados con cámaras lectoras de patentes, capaces de detectar en tiempo real si un auto estacionado tiene el pago activado.

El esquema fue presentado por el intendente Julio Alak y desarrollado de manera conjunta entre la Comuna, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Julasoft SA. Según se informó oficialmente, el objetivo es mejorar la eficiencia del sistema rotativo, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad de los agentes, reduciendo su exposición en la calle.

Los móviles recorrerán las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido y registrarán automáticamente las patentes. El sistema cruza esa información con la base de datos y, si detecta que el estacionamiento no está abonado, emite una alerta. A partir de allí, el usuario cuenta con 10 minutos de tolerancia para regularizar la situación antes de que se labre la infracción.

Uno de los cambios más visibles es que las multas dejan de realizarse de forma manual. Ya no habrá obleas escritas a mano: las infracciones se emitirán mediante tickets impresos con impresoras portátiles, lo que busca agilizar el proceso y reducir errores.

Además, los conductores recibirán una notificación por correo electrónico, donde se detallará la infracción y las opciones para realizar el pago voluntario. Este paso apunta a digitalizar el vínculo con el usuario y transparentar el sistema.

El nuevo esquema se implementará de manera articulada entre los móviles con cámaras y los agentes de tránsito, y tendrá especial presencia en zonas clave como Tribunales, el Centro Comercial de Calle 12, el eje fundacional y City Bell. Otro punto destacado es que el control podrá realizarse incluso con condiciones climáticas adversas, como lluvia, algo que antes dificultaba la fiscalización.

La presentación oficial incluyó un video institucional que mostró los vehículos que estarán a cargo del monitoreo. La difusión generó fuerte repercusión en la ciudad y, semanas atrás, derivó incluso en un pedido de informes en el Concejo Deliberante.

Desde la Comuna sostienen que el sistema apunta a promover una mejor conducta de los usuarios, consolidar un esquema moderno y continuo de control y reducir las infracciones mediante tecnología aplicada al ordenamiento urbano.