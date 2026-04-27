Becas UNLP 2026: el listado completo y la fecha límite para anotarse

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantiene abierta la inscripción a las becas del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar, destinadas tanto a ingresantes 2026 como a estudiantes regulares. El plazo para realizar el trámite vence el 1° de marzo y la inscripción se realiza exclusivamente a través del sistema SIU Guaraní.

Se trata de un programa central dentro de la política de bienestar universitario, orientado a garantizar el ingreso, la permanencia y la finalización de las carreras de grado, especialmente para quienes atraviesan situaciones sociales y económicas vulnerables.

Qué becas ofrece la UNLP en 2026

El sistema contempla una amplia variedad de beneficios, que buscan cubrir distintas necesidades de la vida universitaria. Las becas disponibles son:

Ayuda económica para estudiantes inquilinos/as

Ayuda para estudiantes con alguna discapacidad

Ayuda para estudiantes con hijos/as

Bicicleta Universitaria

Beca “Tu PC para Estudiar” de Conectividad

Beca de Comedor Universitario

Beca para estudiantes liberados/as

Desde la UNLP remarcaron que este esquema de ayudas se fue ampliando y diversificando con el paso del tiempo, en función de las nuevas realidades de la comunidad estudiantil.

Si bien la mayoría de las becas continúan abiertas hasta el 1° de marzo de 2026, la universidad aclaró que la convocatoria para la Beca de Albergue Universitario ya finalizó. La inscripción cerró el 5 de diciembre pasado, por lo que ya no se encuentra disponible para este ciclo.

El sistema de beneficios es implementado por la Dirección de Becas, que depende de la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP. Desde la casa de estudios destacaron que el programa es una herramienta clave para sostener el derecho a la educación superior en un escenario de creciente complejidad social.