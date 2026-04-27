Qué es la Tasa de Intereses Moratorios y cómo impacta en los juicios por deudas

¿Por qué una misma deuda judicial puede terminar con montos tan distintos según el juzgado? Esa incertidumbre, que durante años complicó a deudores y acreedores, es el punto de partida de un nuevo indicador que acaba de poner en marcha el Banco Central de la República Argentina. Y acá te contamos, en simple y al hueso, de qué se trata y por qué importa.

Qué es la Tasa de Intereses Moratorios y para qué sirve

La Tasa de Intereses Moratorios (TIM) es una referencia estadística creada por el Banco Central de la República Argentina para ordenar cómo se calculan los intereses que se aplican cuando una deuda en pesos no se paga a tiempo y termina en la Justicia.

El BCRA aprobó la publicación de la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM) que permitirá a los tribunales determinar intereses moratorios



Esta tasa permitirá determinar intereses moratorios para deudas en pesos en el marco de lo dispuesto en el inciso c del artículo 768 del… — BCRA (@BancoCentral_AR) January 8, 2026

Hasta ahora, no existía un parámetro oficial único. Cada juez aplicaba su propio criterio: tasas activas, pasivas, combinaciones o índices distintos. Ese desorden generó fallos muy diferentes para casos similares y alimentó reclamos por falta de previsibilidad. La TIM busca achicar esa brecha y ofrecer una guía común.

Ojo: no es obligatoria. Los jueces pueden usarla o no. Pero al ser un indicador oficial, suma peso técnico y reduce la discrecionalidad en los criterios judiciales.

Por qué el Banco Central decidió crear este indicador

El Banco Central de la República Argentina detectó un problema concreto: la dispersión de criterios estaba afectando tanto al sistema judicial como al financiero. Para el acreedor, muchas veces los intereses no cubrían la pérdida de valor del dinero. Para el deudor, algunas tasas hacían crecer la deuda de forma desmedida.

La TIM aparece como un punto intermedio, pensada para preservar el valor real de la deuda sin generar abusos ni distorsiones extremas.

Cómo se calcula la Tasa de Intereses Moratorios

La Tasa de Intereses Moratorios se arma con un promedio entre dos referencias del mercado:

Una tasa pasiva: vinculada a los plazos fijos en pesos a 30 días.

Una tasa activa: basada en préstamos personales y créditos a sola firma.

Así, el indicador no se va ni muy para un lado ni muy para el otro. Además, tiene límites claros: no puede subir ni bajar más allá de lo que marca el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), con un margen del 3% anual hacia arriba o hacia abajo.

Este sistema de bandas busca algo simple: que la deuda mantenga su valor real, sin licuarse ni explotar.

Qué cambia en la práctica judicial

Con la publicación diaria de la TIM y una serie histórica que llega hasta 1993, los tribunales cuentan ahora con una referencia clara para causas nuevas y viejas. También se sumó una calculadora oficial para estimar montos de forma transparente.

En términos simples, el objetivo es uno solo: menos discusiones técnicas, más previsibilidad y reglas más parejas para todos.

La Tasa de Intereses Moratorios no resuelve todos los problemas, pero sí ordena un terreno que estaba lleno de grises. Es una herramienta más para que los criterios judiciales sean más coherentes y entendibles, algo clave en un país donde los litigios por deudas son moneda corriente.