Intento de abuso sexual en un Camping de Berisso: detuvieron a un hombre de 66 años

Momentos de tensión y pánico se vivieron en el Camping La Balandra, ubicado a la altura del acceso por Ruta 15, cuando un hombre de 66 años fue aprehendido bajo la acusación de un grave comportamiento inapropiado contra una mujer.

Según el parte oficial, el incidente ocurrió en la zona de duchas del predio. Una mujer de 41 años denunció que el individuo ingresó al sector de manera abrupta y se abalanzó sobre ella con claras intenciones de realizar tocamientos indebidos.

La rápida reacción de la víctima fue crucial. Sus gritos de auxilio alertaron inmediatamente a otras personas que se encontraban en las cercanías del área de camping. Sin dudarlo, estos campistas iniciaron una persecución contra el sospechoso, logrando reducirlo y retenerlo a pocos metros del lugar de los hechos.

Minutos más tarde, efectivos del Destacamento Policial Los Talas se hicieron presentes en el predio para formalizar la aprehensión del agresor, cuya identidad se mantiene en reserva.

La intervención comunitaria fue fundamental para evitar que el individuo consumara el ataque y lograra darse a la fuga. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para los trámites de rigor.

La causa ha sido caratulada como Tentativa de Abuso Sexual y quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal del imputado y los pasos a seguir en la investigación de este grave incidente que altera la tranquilidad del camping.