La Plata: Desbarataron a la banda del "blanco pasamanos": detienen a dos peruanos que vendían cocaína en el centro

Dos hombres de nacionalidad peruana fueron detenidos en las últimas horas en el centro de La Plata, desarticulando una maniobra de comercialización de estupefacientes que operaba bajo una fachada de legalidad. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Primera y contó con la filmación de las maniobras ilícitas.

La investigación se inició a partir de información que alertaba sobre la presencia de dos individuos que, a bordo de un camión Kia K2700 de color blanco, simulaban tareas de operarios para vender cocaína en plena zona céntrica.

La vigilancia encubierta y la detención

Ante la sospecha fundada, personal policial se abocó a tareas de vigilancia encubierta en la zona de Calle 45 entre 16 y 17, donde el vehículo sospechoso fue localizado estacionado. Las filmaciones policiales registraron el modus operandi, conocido en la jerga como "blanco pasamanos": un individuo se acercó al camión y se realizaron movimientos compatibles con la venta de droga.

Al advertir la inminente consumación del delito, los agentes solicitaron apoyo para el operativo de saturación. Cuando los sospechosos intentaron darse a la fuga, fueron interceptados y aprehendidos a pocas cuadras, en Calle 14 entre 47 y 48.

Secuestro y confirmación de la droga

La requisa de los detenidos y el vehículo arrojó resultados contundentes: se incautaron seis envoltorios de nylon negro que contenían una sustancia blanca. Posteriormente, el test orientativo confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 136 gramos.

Además de la droga, la policía secuestró cuatro teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo: $600.290. El camión utilizado para la logística fue incautado por personal de Tránsito municipal por irregularidades en la documentación, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

La causa por Comercialización de Estupefacientes recayó en la UFI N°18 y el Juzgado de Garantías N°5, que avalaron el procedimiento y dispusieron que Soriano Alejandría y Jurado fueran trasladados a sede judicial a primera hora de este viernes para prestar declaración.