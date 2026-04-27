La Plata vibra con el Bon Odori: 25 años de cultura japonesa a cielo abierto

Este sábado 10 de enero, desde las 17 horas, el Bon Odori de La Plata celebrará sus 25 años con una gran fiesta abierta a toda la comunidad, en la intersección de las calles 186 y 482, en Colonia Urquiza. El evento se desarrollará en el campo de deportes de la Asociación Japonesa de La Plata, un espacio que desde hace décadas es sinónimo de encuentro, tradición y memoria colectiva.

Organizado ininterrumpidamente desde 1999, el Bon Odori es mucho más que un festival: es una expresión cultural que busca compartir la danza tradicional japonesa, su gastronomía, sus costumbres y su identidad, acercando la cultura nipona a miles de visitantes de La Plata, la región y distintos puntos del país.

El evento es impulsado por los padres de los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata, junto a diversas colonias japonesas de la zona, en un trabajo comunitario que se sostiene año tras año y que convirtió al Bon Odori en una cita infaltable del calendario cultural bonaerense.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a un valor de 18.000 pesos (con stock limitado). El ingreso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 70, y personas con certificado de discapacidad, quienes deberán presentar DNI.

Además de colaborar con la Escuela Japonesa de La Plata, la entrada permitirá participar de un sorteo, cuyo primer premio será un viaje a Japón, además de un Smart TV.

Cómo llegar al Bon Odori

En colectivo:

La empresa Nueve de Julio SAT dispondrá de un servicio especial cada 10 minutos para facilitar el acceso al predio. Estarán habilitados los ramales 15, 17, 84 Oeste, línea 561, línea 215 (ramales A, C y D) y los ramales 18, 61 y 65 Oeste.

Además, habrá rondines de transbordo señalizados en avenida 520 y 173 (Melchor Romero), tanto para el ingreso como para la salida, funcionando de manera permanente hasta el final del evento.

En auto: