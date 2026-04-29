Alarma por la gripe H3N2: crece el riesgo sanitario en Argentina

La rápida y masiva circulación de la gripe H3N2 encendió señales de alarma entre especialistas y autoridades sanitarias, que advierten sobre un escenario de tensión extrema en el sistema de salud. El temor crece ante la llegada de una nueva variante altamente contagiosa, en un contexto marcado por la disminución de las coberturas de vacunación y el impacto de recortes en áreas sensibles de la salud pública.

El médico y magíster en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, alertó sobre un crecimiento “nunca visto” de la gripe H3N2 en el hemisferio norte, impulsado por una nueva variante denominada Clado K, que se caracteriza por su altísima capacidad de transmisión. Según explicó, cuando un virus con estas características se propaga con tanta rapidez, los sistemas sanitarios comienzan a saturarse.

“Cuando golpea con esta intensidad, los organismos de salud flaquean”, advirtió .

Atienza estimó que la gripe H3N2 llegará con fuerza a la Argentina en mayo, coincidiendo con el inicio del invierno. Remarcó además que esta cepa está incluida en la vacuna antigripal, por lo que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para evitar internaciones y muertes.

Uno de los puntos más críticos señalados por los especialistas es la fuerte caída en las tasas de vacunación, especialmente en niños. Atienza vinculó este fenómeno al avance de grupos antivacunas, a los que acusó de difundir información falsa con consecuencias directas sobre la salud pública.

De acuerdo con los datos expuestos, la cobertura de vacunas clave como la triple viral y bacteriana cayó por debajo del 60% en varias regiones del país, y uno de cada dos niños no estaría vacunado contra la papera. Este retroceso ya provocó el regreso de enfermedades que estaban controladas, como el sarampión y la tos convulsa.

El deterioro del escenario sanitario no se limita a las enfermedades respiratorias. Atienza también alertó sobre el desmantelamiento de programas estratégicos, como el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que permite salvar al 95% de los niños que nacen con estas patologías. La falta de personal y recursos pone en riesgo miles de tratamientos.

El impacto también se refleja en la población adulta mayor. En Córdoba, el especialista señaló un exceso de mortalidad del 11% en mayores de 65 años, una cifra superior incluso a la registrada durante la pandemia, asociada a la dificultad para acceder a medicamentos esenciales.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense y el Colegio de Médicos insistieron en que la vacunación antigripal 2025 es clave para reducir la presión sobre hospitales y clínicas. Las dosis disponibles cubren Influenza A (H1N1 y H3N2) e Influenza B y son gratuitas para los grupos priorizados.

En La Plata, la infectóloga Silvia González Ayala confirmó la circulación del virus y pidió extremar los cuidados: completar la vacunación durante marzo, ventilar ambientes, reforzar la higiene personal y evitar la automedicación ante síntomas como fiebre alta, tos seca o dolores musculares.