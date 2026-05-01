La UNLP tendrá más presupuesto en 2026, pero perderá poder adquisitivo otra vez

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverá a ubicarse entre las instituciones más favorecidas del sistema universitario argentino en 2026. Según la distribución oficial de créditos del Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso, la casa de estudios contará con $322.996.335.363, una cifra que la posiciona solo por detrás de la UBA y la UTN.

Sin embargo, el dato central no está en el monto nominal sino en su pérdida de valor real. A pesar de que el presupuesto implica un incremento del 29,6% respecto de 2025, desde la comunidad universitaria advierten que la suba queda nuevamente por debajo de la inflación, profundizando el deterioro del financiamiento.

En números concretos, la UNLP recibirá en 2026 $73.768.858.610 más que el año anterior. Pero con una inflación que el año pasado habría superado el 30%, el crecimiento se diluye y el presupuesto pierde poder adquisitivo.

A esto se suma una particularidad clave: el Presupuesto 2025 nunca fue aprobado por el Congreso, por lo que el sistema universitario funcionó con una prórroga del ejercicio 2023, complementada con refuerzos administrativos. Esa distorsión vuelve aún más compleja cualquier comparación interanual.

Desde la Presidencia de la UNLP confirmaron que los equipos técnicos del Rectorado ya trabajan sobre el número definitivo, aunque el reparto interno de partidas recién será debatido el próximo mes, cuando el expediente ingrese a las comisiones de Economía y Finanzas del Consejo Superior.

La pérdida de recursos reales no es abstracta. Puede afectar directamente:

El pago de servicios esenciales

El mantenimiento de edificios, laboratorios y hospitales

La continuidad de proyectos científicos

El sostenimiento de becas

La actualización salarial de docentes y no docentes

Todo esto en un contexto donde las partidas se ajustan cada vez más frente a costos que no dejan de crecer.

Uno de los puntos más sensibles del Presupuesto 2026 es el área de Salud, que registra una caída nominal superior al 60%.

En 2025, la UNLP tenía asignados $671.781.592, mientras que en 2026 la cifra desciende a $248.407.819.

La reducción genera fuerte preocupación en La Plata, donde la universidad cumple un rol central tanto en la formación de profesionales de la salud como en la atención de pacientes vulnerables y sin obra social a través de los hospitales universitarios.

Si bien el Presupuesto contempla una partida general para hospitales universitarios, el esquema no discrimina cuánto corresponde a cada institución, lo que mantiene en incertidumbre el impacto real sobre la UNLP.

En el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, la UNLP pasará de $337.621.823 en 2025 a $446.589.264 en 2026, lo que representa un incremento nominal del 32,3%.

Sin embargo, la mejora no compensa la pérdida acumulada de los últimos años, y limita la capacidad de sostener y ampliar proyectos estratégicos.

Pese al escenario adverso, la UNLP se mantiene en el top 3 del sistema universitario nacional. En 2026 recibirá el 7,1% de los $4,785 billones destinados a universidades, detrás de:

UBA: casi $800 mil millones (17,6%)

UTN: más de $336 mil millones (7,4%)

Según distintos informes, el total asignado al sistema universitario implica una merma del 7,2% respecto de 2025 y una caída del 34,3% en comparación con 2023.

El Presupuesto 2026 vuelve a confirmar una tendencia que ya se volvió estructural: más dinero en los números, menos recursos en la realidad.