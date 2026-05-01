LA PLATA | Buscaban un video viral y terminaron heridos tras caer de un primer piso de una fábrica abandonada

Dos adolescentes cayeron desde el primer piso de una fábrica abandonada en La Plata mientras grababan contenido para redes sociales y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de Niños, donde permanecen fuera de peligro.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en las antiguas instalaciones de la empresa Sancor, ubicadas en Camino General Belgrano y 516, frente al hipermercado Carrefour. Según se informó oficialmente, una chica de 14 años y un joven de 15 ingresaron al predio abandonado con la intención de generar videos para subir a sus redes.

De acuerdo al parte policial, los menores comenzaron a recorrer el edificio pese al avanzado estado de deterioro y al evidente riesgo de derrumbe. En ese contexto, al desplazarse por el primer piso, una estructura cedió y ambos cayeron a la planta baja, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Como resultado del impacto, la adolescente sufrió fuertes dolores corporales, mientras que el joven presentó una fractura en la muñeca derecha. Ocasionales testigos escucharon los gritos de auxilio y alertaron de inmediato al 911.

Minutos después, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital de Niños de La Plata. Fuentes del caso confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro, aunque el hecho generó conmoción en las familias y volvió a poner en foco los peligros de ingresar a edificios abandonados.

En el episodio intervinieron la comisaría Sexta y la UFI N°10 de La Plata, que tomaron intervención para establecer las circunstancias del accidente.