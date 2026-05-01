El Pincha supera los 5 millones de dólares en ingresos y planifica un futuro con espalda financiera

Estudiantes de La Plata atraviesa un mercado de pases con un balance económico excepcionalmente positivo, consolidándose como uno de los clubes más eficientes en la gestión de sus activos futbolísticos. La dirigencia albirroja ha logrado capitalizar una serie de negociaciones que le permitieron sumar a sus arcas una cifra cercana a los 5 millones de dólares en ingresos directos.

Este saldo económico positivo se explica por la conjunción de ventas directas y el cobro de derechos federativos y porcentajes de ficha, demostrando la visión de la institución para potenciar y monetizar sus talentos.

Las Transferencias Clave del Pincha

Las principales operaciones que engrosaron las finanzas del Pincha fueron:

Román Gómez: La transferencia del jugador fue una de las más relevantes del período, generando un ingreso directo de 3 millones de dólares para el club.

Nehuén Benedetti: El New York Red Bulls ejecutó la opción de compra por el futbolista, lo que significó un ingreso adicional de 800 mil dólares para Estudiantes.

A estas ventas directas se sumó el cobro por la transferencia de David Ayala al Inter Miami. Aunque el monto exacto no fue revelado oficialmente, se estima que esta operación adicionó cerca de un millón de dólares a las arcas albirrojas. Este ingreso se debe a que Estudiantes conservaba el 5% de los derechos de formación y era dueño del 35% del pase del jugador.

La suma de estas operaciones le permitió a Estudiantes superar holgadamente los 5 millones de dólares de recaudación en el arranque del mercado. Este músculo financiero es vital para la planificación del futuro deportivo y económico, ofreciendo a la dirigencia la posibilidad de moverse con comodidad.

Además, el club aún aguarda la potencial venta de Tiago Palacios, por quien se esperan ofertas cercanas a los 7 millones de dólares. Si esta operación se concreta, el balance final del mercado de pases sería histórico para la institución platense.