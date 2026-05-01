Violento choque de vehículos en Ruta 2: falleció una vecina de City Bell y un herido grave

Un trágico accidente conmocionó a la comunidad platense tras confirmarse el fallecimiento de una vecina de City Bell en la Ruta 2. El siniestro se produjo en la noche del domingo, alrededor de las 23:30 horas, en el kilómetro 77,5 de la autovía, y puso en evidencia los peligros de las maniobras imprudentes en rutas de alto tránsito.

La víctima fatal fue identificada como Mirta Luján López, quien circulaba como acompañante en una motocicleta marca Boge. El vehículo de menor porte fue violentamente impactado por una camioneta Ford Territory.

Según las fuentes policiales, la camioneta era conducida por un hombre que se dirigía hacia Capital Federal y que, presuntamente, habría intentado realizar una maniobra de retome sobre la calzada. El impacto se produjo contra la parte trasera de la motocicleta, lo que provocó que ambos ocupantes del rodado menor salieran despedidos y cayeran sobre la cinta asfáltica.

Traslado de Urgencia y Confirmación Fatal

Como consecuencia de la violencia del choque, Mirta Luján López quedó tendida en el asfalto. A pesar de la rápida intervención del personal médico de emergencia, su fallecimiento se constató en el lugar del accidente.

En tanto, el conductor de la moto, un hombre de 59 años también con domicilio en City Bell, resultó con lesiones de carácter grave. Tras la atención primaria, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde quedó internado para recibir asistencia médica especializada.

La causa se encuentra bajo investigación judicial para determinar con precisión la mecánica del accidente y las responsabilidades, volviendo a poner el foco en la seguridad vial de una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires.