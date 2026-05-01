Berisso: un incendio de gran magnitud demandó tres horas de lucha y movilizó a 26 rescatistas y seis móviles

Una noche de intensa labor se vivió en Berisso a causa de un incendio de gran magnitud que mantuvo en vilo a las autoridades y a los vecinos de la zona, el cual se registró en Ruta 611, entre Ruta 11 y Ruta 15. El siniestro se desató alrededor de las 19:30 horas y requirió la coordinación de un operativo de emergencia que se extendió por tres horas, logrando la extinción total cerca de las 22:30.

La respuesta de las fuerzas de emergencia fue inmediata y masiva. Los Bomberos Voluntarios de Berisso lideraron el combate contra las llamas, desplegando un total de veinte efectivos y seis móviles, entre los cuales se contaban una autobomba, un camión cisterna, tres unidades forestales especializadas y un transporte de personal.

Además, el operativo contó con el apoyo fundamental de Defensa Civil de Berisso, que intervino con seis agentes y tres vehículos, incluyendo una unidad de comando, un vehículo 4x4 y un cuatriciclo. Sus tareas se centraron en el apoyo logístico, el control del perímetro afectado y la prevención de riesgos secundarios en la zona.





Investigaciones en Curso

Afortunadamente, las fuentes oficiales confirmaron que, pese a la violencia del fuego y la magnitud del foco ígneo, no se registraron personas heridas. Sin embargo, los daños materiales resultaron significativos.

Una vez declarado el incendio como totalmente extinguido, la atención se trasladó al origen del suceso. Si bien las actuaciones continúan a fin de establecer responsabilidades, las autoridades no descartan que el fuego haya sido provocado de manera intencional. Aunque hasta el momento no hay detenidos, las investigaciones siguen abiertas para determinar las causas exactas y evitar nuevos focos en el área afectada. El caso subraya la necesidad de reforzar la vigilancia en la zona y prevenir actos irresponsables o delictivos.



