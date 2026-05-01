Cae banda de asaltantes: cuatro aprehendidos tras una frenética huida y el secuestro de un arma de fuego en La Plata

Un operativo de saturación y seguimiento en La Plata culminó con la aprehensión de cuatro personas (un hombre y tres mujeres) acusadas del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y condicional, agravada por su uso en la comisión de ilícitos. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Motorizada SASU y la Comisaría 8ª.

El inicio de la persecución se dio tras identificar un automóvil sospechado de haber participado en una serie de hechos delictivos en la zona. La búsqueda del rodado terminó abruptamente cuando el vehículo fue hallado volcado en una zanja, en las inmediaciones de la intersección de Calle 20 y 88. Los ocupantes, al verse acorralados, optaron por darse a la fuga a pie.

Operativo cerrojo y secuestro de armamento

Inmediatamente se montó un operativo cerrojo en el área. El seguimiento de los prófugos fue intenso e incluyó la interceptación de unidades de transporte público para rastrear su paradero. Finalmente, los cuatro sospechosos fueron localizados y demorados por las fuerzas de seguridad en la zona de 22 y 72.

Durante el cacheo preventivo de los aprehendidos, el personal policial logró el secuestro de un arma de fuego calibre .380 junto con sus respectivas municiones. Este elemento, crucial en la carátula judicial, refuerza la acusación de portación ilegal. Adicionalmente, se incautó el rodado que había sido abandonado tras el vuelco.

La UFI N°16, el Juzgado de Garantías N°5 y la Defensoría N°2 del Departamento Judicial La Plata tomaron intervención en la causa. La Justicia convalidó las aprehensiones de los cuatro implicados y dispuso las diligencias de rigor para determinar su participación en los hechos delictivos previos.