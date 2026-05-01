Regional Amateur: Unidos de Olmos selló su pase a semifinales tras un empate caliente con ¡cinco expulsados!

Unidos de Olmos desató la euforia de su hinchada este domingo en 43 y 184. Tras un partido vibrante y sumamente caliente que terminó 2 a 2, el Azulgrana selló su clasificación a las semifinales del torneo con un ajustado global de 4-3. El próximo rival en la llave de acceso a la final será Atlético Escobar, que dejó en el camino a Napoli Argentino con un contundente 4-0.

El encuentro fue una verdadera guerra futbolística, marcada por las decisiones drásticas del juez principal, quien mostró nada menos que ¡cinco tarjetas rojas!

Tormenta arbitral y ráfaga de goles

La primera mitad se cerró sin emociones en el marcador, 0 a 0, pero con la polémica arbitral desatada. Apenas a los 3 minutos, Jaime de la visita fue expulsado por insultar al árbitro, dejando a su equipo con diez hombres. Minutos después, a los 25', un conflicto entre Gamaleri (local) y Varas (visitante) terminó con ambos viendo la cartulina colorada, equilibrando las fuerzas en el campo a diez jugadores por lado.

El segundo tiempo trajo la explosión de goles. Unidos, que buscaba insistentemente, rompió el cero a los 12 minutos. La apertura del marcador llegó de penal, convertido por Ferro, luego de una falta clara sobre Paz dentro del área.

Lo que siguió fue una ráfaga memorable:

A los 15', Rey amplió la ventaja para el local.

La visita respondió de inmediato con tantos de Rodríguez (17') y Ciampichetti (18'), sellando el 2-2 final que le dio la clasificación a los dirigidos por Sarco.

A pesar de la desesperación del equipo visitante y las quejas por las decisiones arbitrales en el tramo final, los de Olmos supieron manejar la presión. De hecho, el equipo comandado por Sarco terminó el partido con mejores sensaciones y hasta estuvo cerca de llevarse la victoria en los últimos instantes.

Cruce de semis definido

La llave de semifinales iniciará el próximo domingo en el campo de Unidos en Olmos y se definirá en Maschwitz, dada la localía de Atlético Escobar. El equipo Azulgrana deberá mantener la intensidad y la garra mostrada para superar al duro rival y acceder a la final.