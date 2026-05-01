Bombazo de Mercado de pases: Adolfo Gaich regresa al país para ser el nuevo grito de gol de Estudiantes

Estudiantes de La Plata sacudió el mercado de pases de cara al inicio del 2026 con una incorporación de jerarquía internacional. Adolfo Gaich se convirtió en el primer refuerzo confirmado para el plantel que conduce técnicamente Eduardo Domínguez, marcando el retorno de un atacante potente al fútbol argentino.

El arribo del goleador a la ciudad de La Plata está previsto para este martes, jornada en la que se someterá a los chequeos médicos de rigor. De no mediar inconvenientes, Gaich se trasladará posteriormente al predio de City Bell para estampar su firma en el contrato que lo ligará al Pincha por un año.

La operación se concretó bajo condiciones muy favorables para la institución platense, ya que el jugador llega en condición de libre tras finalizar su vínculo con el CSKA Moscú. Esta desvinculación del elenco ruso fue el factor determinante para que las negociaciones llegaran a buen puerto, permitiendo que Domínguez sume una variante de peso en la ofensiva.

Competencia interna y jerarquía en el área El "Tanque" no la tendrá fácil para ganarse la titularidad, ya que deberá competir en un puesto donde Estudiantes ya cuenta con nombres de peso. Actualmente, Guido Carrillo es el dueño del puesto, y el plantel cuenta además con Lucas Alario. Si bien el "Pipa" tiene contrato vigente por un año más, su continuidad no está garantizada si aparece una oferta tentadora en este mercado.

El camino de Gaich: de Boedo al Viejo Continente Formado en las divisiones inferiores de San Lorenzo, donde mostró su mejor versión y anotó 8 goles en 28 encuentros, Adolfo Gaich partió hacia Europa a mediados de 2020. Aunque fue adquirido por el CSKA Moscú, su paso por Rusia fue irregular, lo que lo llevó a sumar experiencia en diversas ligas a través de préstamos en el Benevento y Hellas Verona de Italia, el Huesca de España, y los clubes turcos Rizespor y Antalyaspor, su último destino antes de este regreso triunfal.