Paritarias bajo presión: la Provincia vuelve a negociar salarios con estatales y docentes

La Provincia de Buenos Aires retomará este martes las paritarias y recibirá a los gremios que representan a estatales, docentes y judiciales, en un nuevo intento por encauzar la discusión salarial tras varios meses sin actualizaciones y con crecientes reclamos por la pérdida del poder adquisitivo.

La convocatoria, realizada por la gestión de Axel Kicillof, se da en un contexto económico complejo y luego de que los trabajadores percibieran su último aumento con los haberes de noviembre, correspondiente a un ajuste del 5% en dos tramos (agosto y octubre). Desde entonces, los sindicatos vienen exigiendo de manera sostenida la reapertura urgente de las negociaciones.

A la mesa asistirán los gremios alcanzados por la Ley 10.430, los sindicatos docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los representantes del sector judicial. Si bien existe una buena sintonía política entre el Ejecutivo provincial y las organizaciones sindicales, las expectativas para este primer encuentro son cautas: históricamente, la reunión inicial suele ser diagnóstica y sin una oferta concreta de incremento.

El foco de los reclamos está puesto en la recuperación del poder adquisitivo, en un escenario donde los salarios vienen ajustados al límite. Según los datos oficiales, en los primeros diez meses de 2025 los estatales acumularon una suba del 25,9%, apenas por encima de una inflación del 24,8% en el mismo período. Para los gremios, ese virtual empate no alcanza frente al impacto acumulado del costo de vida.

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y avanzar con los pases a planta permanente, especialmente en salud y educación, donde persiste una fuerte precarización laboral”, sostuvo Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al confirmar la convocatoria en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.

La reapertura de paritarias también llega luego de la autorización legislativa para que la Provincia emita deuda por 3.680 millones de dólares, un dato que los sindicatos consideran clave y que reavivó el reclamo por una negociación inmediata. En la misma línea, los docentes ratificaron que no dan por cerrada la discusión salarial y reclamaron una recomposición que garantice condiciones laborales y salariales dignas.

El inicio de esta nueva ronda de diálogo marca un punto de inflexión: con un 2026 que se proyecta difícil, la negociación salarial vuelve al centro de la escena y pone a prueba la capacidad del Gobierno provincial para equilibrar las cuentas sin profundizar el deterioro del ingreso de los trabajadores.