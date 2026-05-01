El dato más esperado: el INDEC confirma la inflación anual más baja en ocho años

El INDEC dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, un dato seguido de cerca por el mercado, el Gobierno y los consumidores, ya que cerrará el balance inflacionario del año. Las estimaciones privadas coinciden en que el índice mensual rondaría el 2,3%, lo que permitiría que la inflación anual se ubique en torno al 31%, el registro más bajo de los últimos ocho años.

De confirmarse, el dato implicará una caída de más de 80 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando la inflación fue del 117,8%, y marcará un punto de inflexión tras años de alta volatilidad de precios. El resultado solo es comparable con el 24,8% acumulado en 2017, último antecedente de una inflación relativamente contenida en la Argentina.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado en base a proyecciones privadas, la inflación de diciembre habría sido del 2,3%, con una variación interanual apenas por encima del 30%. Entre enero y noviembre, los precios ya acumulaban un aumento del 27,9%, por lo que el dato final consolidaría la tendencia descendente observada durante todo el año.

A nivel mensual, el índice confirmaría la continuidad de variaciones superiores al 2%, una dinámica que se mantiene desde septiembre y que, según los analistas, podría extenderse durante los primeros meses de 2026.

Como anticipo, el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró en diciembre una suba del 2,7%, llevando la inflación porteña de 2025 al 31,8%, en línea con las proyecciones nacionales.

Las principales consultoras coincidieron en señalar que diciembre mostró presiones puntuales, especialmente en alimentos y servicios:

Equilibra estimó una inflación del 2,6% , con subas destacadas en bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%) , vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,3%) y transporte (3,2%) , y una inflación interanual del 31% .

EcoGo Consultores indicó que alimentos y bebidas subieron 2,5% , impulsados por un fuerte aumento en carnes (7,3%) , con un alza del 9,6% en la carne vacuna , parcialmente compensada por una baja del 7,9% en verduras .

La Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación mensual del 2,6% y un cierre anual del 31,1% , y destacó una “desaceleración significativa del nivel general” .

La consultora C&T relevó para el Gran Buenos Aires una suba mensual del 2,6% y una inflación anual del 31,2%, con un fuerte impacto del precio de la carne, que subió 8% en el mes.

En línea con lo ocurrido durante 2024, los servicios volvieron a aumentar por encima de los bienes, con especial incidencia de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, reflejando ajustes en tarifas y alquileres.

El dato de diciembre no solo confirma la desaceleración, sino que redefine el punto de partida para 2026. Los analistas advierten que los cambios en la metodología de medición del INDEC y el esquema cambiario del dólar podrían generar presiones adicionales sobre el IPC. Sin embargo, coinciden en que el Gobierno buscará evitar un rebrote inflacionario, sosteniendo el sendero descendente logrado durante el último año.

El cierre de 2025, con una inflación cercana al 31%, queda así como un hito estadístico y político: muestra que la desaceleración es posible, pero deja abierta la discusión sobre cuán sólida y sostenible es la estabilidad de precios en la Argentina.