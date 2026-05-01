El fantasma del Martes 13: La "yeta" que le robó a Maradona la premonición del Gol del Siglo ante los Ingleses | VIDEO

El Martes 13, día señalado como de mala suerte en el mundo hispano, ha dejado una huella peculiar en el historial de la Selección Argentina. La frase de advertencia popular parece resonar con un destino incierto para el equipo nacional, cuyo balance en esta fecha es totalmente dispar: a lo largo de 118 años de historia, la Albiceleste registra dos victorias, tres empates y dos derrotas en los siete encuentros que disputó un Martes 13.

Sin embargo, el evento más memorable, y quizás el más desafortunado bajo la óptica de la "yeta", ocurrió en 1980. Aquel año, el destino pareció interponerse entre el genio de Diego Armando Maradona y una obra de arte que hubiera anticipado su hazaña cumbre.

Seis años antes de deslumbrar al mundo en México 86 con el Gol del Siglo ante los Ingleses, el joven Maradona ya mostraba destellos de esa magia. En un encuentro disputado en el mítico estadio de Wembley, un Martes 13, Diego protagonizó una carrera deslumbrante, replicando la esencia del futuro gol.

Tras eludir rivales con una habilidad sobrenatural, el remate final salió desviado por escasos centímetros, negándole la red. La "yeta" del día pareció privar al mundo de ver esa "maravilla" ante los Ingleses con antelación.

Además de este casi-gol histórico, la Selección ha vivido otras experiencias en la fecha: el Martes 13 de marzo de 1962, el equipo entonces dirigido por Juan Carlos Lorenzo empató 1-1 en un amistoso en Montevideo ante la Celeste. Estas citas, si bien no siempre resultaron en derrota, cimentan la leyenda de que, para la Selección Argentina, el Martes 13 es un día donde el infortunio deportivo siempre acecha, incluso si solo se manifiesta en la anulación de una obra maestra.



