Berisso: trabajadores de Acerías definen medidas de fuerza ante la falta de respuestas

Los trabajadores de Acerías Berisso realizaron una asamblea frente a las instalaciones de la empresa con el objetivo de analizar la situación actual y definir las acciones a seguir ante la falta de respuestas por parte de la patronal.

Durante el encuentro, denunciaron que ya transcurrió más de un mes y medio desde la última audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, instancia en la que la empresa había anunciado su intención de declararse en quiebra. Sin embargo, señalaron que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación formal que confirme esa situación.

Desde el sector laboral manifestaron su malestar por el prolongado escenario de incertidumbre, el silencio empresarial y las promesas incumplidas. En ese marco, y tras considerar agotadas las vías de diálogo, resolvieron avanzar con medidas de fuerza para exigir explicaciones claras y definiciones concretas sobre su futuro laboral.

Finalmente, los trabajadores remarcaron su decisión de continuar unidos y en lucha, asegurando que no darán marcha atrás en la defensa de sus puestos de trabajo y que el conflicto recién comienza.