LA PLATA | Detención y tensión en la Terminal: un hombre fue arrestado en la plataforma 13

Momentos de alta tensión se vivieron este martes en la plataforma 13 de la Terminal de Ómnibus de La Plata, donde un hombre fue detenido por la Policía tras protagonizar una situación conflictiva con otras personas que aguardaban un colectivo de media distancia.

Según la información confirmada, el sujeto estaba molestando de manera insistente a pasajeros, generando incomodidad y preocupación entre quienes se encontraban esperando la salida del micro. La situación comenzó a escalar y obligó a dar aviso a las fuerzas de seguridad que prestan servicio en el lugar.

Ante el llamado, efectivos policiales se hicieron presentes en la plataforma y, tras evaluar el escenario, procedieron a la detención del hombre, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de los pasajeros.

El operativo se desarrolló a la vista de decenas de personas y provocó momentos de nerviosismo, aunque no se registraron heridos ni incidentes posteriores. Una vez retirado el individuo, la actividad en la terminal retomó su ritmo habitual.

El episodio volvió a poner en agenda la importancia de contar con presencia preventiva y respuestas rápidas en espacios públicos de alta circulación, especialmente en puntos neurálgicos como la Terminal de Ómnibus, donde confluyen diariamente cientos de vecinos y viajeros.