La fobia del Martes 13 es solo un chiste: Humor, cine y psicología detrás de la superstición que no tiene base científica

El Martes 13 ha trascendido las leyendas históricas y religiosas para convertirse en un fenómeno de la cultura popular, una rica fuente de inspiración para el humor, el cine y la música. Su relevancia se perpetúa no solo por la tradición, sino por la constante alusión mediática que recibe cada vez que el calendario lo señala. Como señalan diversos medios, "cada Martes 13 es común ver noticias, informes y referencias a esta superstición, lo que perpetúa su relevancia en la sociedad contemporánea”.

En España, este día inspiró directamente a la comedia. El famoso trío humorístico Martes y Trece, compuesto por Josema Yuste, Millán Salcedo y Fernando Conde, tomó su nombre en alusión directa a la superstición, marcando el humor de las décadas de 1980 y 1990 con sketches memorables como "La empanadilla de Móstoles". Además, la famosa película de comedia española de 1982 utilizó el refrán como título: Ni te cases ni te embarques.

Incluso escritores clásicos jugaron con la superstición. El gran Francisco de Quevedo ironizó con el tema, bromeando que «el martes es día aciago, para los que caminan a pie, y para los que prenden», en un juego de palabras que alude a quienes mueren ahorcados.

Mientras tanto, en el mundo Anglosajón y más allá, la saga Friday the 13th ha demostrado cómo el miedo al número 13 puede ser un producto rentable. Esta superstición no solo se explota en la gran pantalla, sino que tiene efectos muy reales en el comportamiento colectivo, llegando al punto de que muchas aerolíneas internacionales suelen omitir la fila 13 en sus aviones.

Este influjo cultural y social da pie a una interesante reflexión periodística. El interés en el Martes 13 abarca desde el impacto psicológico—donde existe una fobia específica, el temor irracional a este día, conocida como trezidavomartiofobia— hasta las estadísticas que desmontan el mito.

Los especialistas son categóricos: los estudios demuestran que no hay un aumento de accidentes o infortunios en los días Martes 13 en comparación con otras fechas. La creencia negativa "no tiene fundamentos científicos". El verdadero poder del Martes 13 reside, por tanto, en la mente colectiva. Se trata de un día cuyos presagios negativos dependen más de la psique humana y de la constante repetición en el entretenimiento y los medios, que de cualquier dato objetivo.